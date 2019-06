Cs cede al PP Aranjuez pero le arrebata Alcobendas

En la jornada de ayer 179 municipios de la Comunidad de Madrid estaban llamados a constituir sus ayuntamientos tras las elecciones del pasado 26 de mayo. Al final del día, el saldo del PP se cerró con 47 mayorías absolutas, y de los municipios en los que ganó con mayoría simple, logró el bastón de mando en otros 28 gobiernos. Igualmente, de las negociaciones con otras formaciones los populares lograron el mando en otras cinco localidades, sumando en total 80 gobiernos municipales.

Sin embargo la jornada dejó algunas sorpresas. Se dieron cambios de gobierno inesperados en algunas localidades, a merced de pactos «extraños» fraguados en el último momento o a la ausencia de mayorías absolutas que con la suma de partidos se habían dado por seguras.

Así, algunos ayuntamientos cambiaron de manos. Varios de los acuerdos más sorprendentes se dieron con pactos de gobierno «frankestein» entre formaciones tan dispares como Vox y PSOE.

Alcobendas

Una de las sorpresas más sonadas de la jornada fue el pacto de última hora en Alcobendas entre PSOE y Cs, por el que se alternarán en el poder cada dos años, logrando el sillón de mando que ostentaba el popular Ignacio García de Vinuesa –quien ha gobernado Alcobendas durante tres mandatos–, pese a que la formación azul fue la más votada. Las negociaciones entre PP y Cs se rompieron tras la exigencia de los de Rivera de que Vinuesa no renovase como alcalde. El ultimátum sorprendió a los populares, que no entendieron el empecinamiento por borrar de la escena política a García de Vinuesa. El PP envió a Cs una propuesta de gobierno y una generosa oferta que les daba tenencias de alcaldía, pero la respuesta fue: «O Vinuesa se va o no hablamos». Parece ser que los naranjas cumplen así su «venganza» por la fractura de su grupo la legislatura pasada, de la que hacen responsable a Vinuesa.

Aranjuez

Sin embargo, en los ayuntamientos de Aranjuez y de Arroyomolinos, ha sido el PP el que ha dado la sorpresa y se ha beneficiado de los desacuerdos entre los supuestos socios, ganando así estas alcaldías. En el caso de Aranjuez, el PSOE tenía aparentemente cerrado el apoyo de Cs, pero a última hora, los naranjas votaron por la popular María José Martínez de la Fuente, entrando a formar parte de este gobierno local, según la propia formación.

Arroyomolinos

En el caso de Arroyomolinos, la candidata del PP, Ana Millán, ha sido designada alcaldesa al ser la lista más votada, dado que ninguno de los otros partidos logró llegar a un pacto para sumar los suficientes apoyos para obtener mayoría absoluta.

Villaviciosa de Odón

Que la política de pactos es «cosa rara», no sólo da ejemplo de éstas rupturas de última hora, sino el que partidos situados en las antípodas políticas, como Vox, PSOE, Cs y confluencias de izquierdas, lleguen a pactos para desbancar del sillón municipal al PP. Es el caso de Villaviciosa de Odón, ayuntamiento en el que el PP fue la fuerza más votada, pero Vox, llevado por la enemistad del sus ediles con los populares surgida durante la campaña electoral con cruces de denuncias, unió sus votos al resto de partidos –como Más Madrid– y permitió que el candidato de Cs fuese investido alcalde. La formación de Abascal actuó de la misma manera, dando el gobierno municipal a PSOE y Cs en Colmenar de Oreja y Villamanta.

Galapagar

Estos gobiernos «frankestein» surgidos de acuerdos entre formaciones contrarias llevaron a que el PP perdiera alguno de sus feudos, como el de Galapagar. Los populares fueron la opción más votasa, pero nuevamente, Cs votó con la izquierda, mientras que PP y Vox votaron a sus candidatos respectivamente. Así, el nuevo gobierno estará liderado por el socialista, Alberto Gómez, y se integrarán miembros de la formación naranja.

Móstoles

Pero la política de pactos hizo ganar ayuntamientos, como el de Móstoles, en el que el acuerdo de los partidos afines sí funcionó. Es el caso de Móstoles, en el que el voto a favor de los ediles del PSOE, los dos de Más Madrid Ganar Móstoles y los otros dos de Podemos, permitieron a la socialista Noelia Posse, quien venció en las elecciones, revalidar su cargo en primera votación, tal y como estaba previsto.

alcorcón

Otro de los municipios que cambió de manos, tras dos legislaturas fue Alcorcón, en el que David Pérez, cedió el bastón de mando a la socialista Natalia de Andrés. El PSOE recuperó así este municipio del «cinturón rojo» gracias al apoyo de los ediles de Unidas Podemos Ganar Alcorcón, tal y como estaba previsto en el acuerdo de Gobierno de coalición alcanzado entre ambos partidos el jueves pasado.

Villanueva de la Cañada

No todo fueron sorpresas en la jornada de ayer. Algunos alcaldes renovaron sus mandatos por mayoría absoluta. Es caso de Villanueva de la Cañada, en el que el popular Luis Partida, fue reelegido este sábado por undécima vez consecutiva, siendo uno de los alcaldes más veteranos de España y de la Comunidad de Madrid. Es alcalde de Villanueva de la Cañada desde el año 1979.



Fuenlabrada

El actual alcalde de Fuenlabrada es otro de los que logró renovar la confianza de sus votantes. Así, el socialista Javier Ayala fue elegido primer edil de la localidad con una cómoda mayoría absoluta. En este caso con cerca del 56% de los votos obtenidos, se situó como el tercer candidato más votado en las grandes ciudades españolas con más de 100.000 habitantes.

Rivas-Vaciamadrid

IU-Equo-Más Madrid gobernará esta legislatura en Rivas, con Pedro del Cura repitiendo como alcalde, al haber sido el partido más votado y tras haber obtenido únicamente el apoyo de Podemos, con dos concejales. IU-Equo-Más Madrid había propuesto al PSOE formar un gobierno conjunto, pero pese a las conversaciones, no lograron ultimar la coalición. Pedro del Cura gobernará en minoría la llamada «aldea gala» de Madrid.

Santos de la humosa

En el municipio de los Santos de la Humosa, en el Corredor del Henares, se dio un pacto inusual por el que se alzó con el bastón de mando Lázaro Polo, de España 2000, segunda fuerza más votada. Contó con el apoyo de los dos concejales de PP y el único de Vox, que sumaron a los tres que obtuvo la formación, superando por un voto a los cinco concejales del PSOE, que gobernaba en la localidad desde el 2011.