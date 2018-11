Cuando para Carmena retirarse tras no ganar era «retorcer las reglas de la democracia»

La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, afirmó ayer en declaraciones recogidas por los medios que en caso de no resultar reelegida como regidora de Madrid después de los próximos comicios que se celebrarán en mayo, “nunca” se quedaría en la oposición. Algo que contradice lo que afirmaba el pasado 22 de mayo de 2015, tres días antes de las elecciones municipales. Y es que en aquella ocasión, en declaraciones a Onda Cero, afirmaba rotunda que continuaría en la oposición en caso de no llegar a gobernar la ciudad de Madrid. “Si uno se presenta a las elecciones es para cumplir el cometido que el Consistorio te atribuya. Si ganas el del gobierno; si estás en la oposición, en la oposición”. Para la actual alcaldesa de Ahora Madrid, no hacerlo así sería “retorcer las reglas de la democracia”. Para Manuela Carmena, en 2015, presentarse a unas elecciones y no quedarse en la oposición era, literalmente, “dar un mal ejemplo”.

La contradicción de Manuela Carmena ha merecido duras críticas por parte de la oposición. En este sentido, el portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, ha pedido a Carmena, a quien acusa de “chulear a los madrileños en términos democráticos”, que no se presente “si no está dispuesta a quedarse en la oposición”. Para el popular, la actitud de Carmena delata el “caudillismo” de ésta.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Consistorio, Purificación Causapié, se ha sumado a las críticas, afirmando que “cuando nos presentamos a las elecciones tenemos que asumir, por responsabilidad, la posición en que nos colocan los ciudadanos”. Para Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos, Carmena “solo quiere ser alcaldesa, no quiere gobernar Madrid, solo quiere ese adjetivo alrededor de su figura”.