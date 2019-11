Cuarenta nuevas casas de apuestas escapan de la suspensión en la Comunidad de Madrid

El Gobierno regional espera que esté listo en el plazo de un mes el decreto que permite suspender la autorización de locales de juego, pero eso no impedirá que un total de 40 abran sus puertas en algún punto de la región antes de final de año. Se trata de 22 locales específicos de apuestas y otros 18 salones de juego con punto o «corner». Su apertura tiene que ver con la circunstancia de que su autorización estaría en tramitación y no se puede aplicar retroactividad a la iniciativa del Gobierno de suspender las autorizaciones cuando el decreto que ampara la medida no ha visto la luz. Esto significaría que, a 31 de diciembre, la Comunidad tendría 719 locales de apuestas, un 5,4% más que en 2017 y la cifra más baja desde 2014, según datos de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas. Un crecimiento que, según el consejero de Justicia, Enrique López, tienen que ver, entre otros factores, con el decreto aprobado en mayo pasado que «reguló mejor la actividad y extremó el control de los accesos».

Los datos sitúan a la Comunidad en el cuarto lugar en densidad de salones de juego por habitante, por detrás Andalucía, Murcia y Baleares.