Del entusiasmo a la indiferencia en el mundo de las letras

Entusiasmo, gran interés pero también escepticismo e incluso indiferencia. La confirmación del hallazgo de los restos de Miguel de Cervantes en el convento de las Trinitarias de Madrid ha sido recibida con disparidad de opiniones en el mundo de las letras españolas. Una de las más contundes a la hora de valorar la noticia ha sIdo la escritora y académica de la Real Academia Española (RAE) Soledad Puértolas. "Me importa más su obra que sus huesos", ha sentenciado. Mucho más entusiasmo ha mostrado el director de la propia RAE, Darío Villanueva, que ha celebrado el descubrimiento de los restos de Miguel de Cervantes resaltando que "al fin se ha puesto orden en la casa y ya está reluciente. Hemos encontrado un tesoro perdido".

"Al fin hemos puesto un poco de orden en la casa, la teníamos desordenada y hoy hemos hecho limpieza general, ya la tenemos reluciente. Hemos encontrado un tesoro que teníamos perdido, que es la ubicación exacta de los restos del escritor más importante de nuestra lengua y uno de los más importantes de lengua universal", ha indicado.

Villanueva ha aseverado en declaraciones a Europa Press que se trata de "un buen día sin duda"y se ha mostrado convencido de que los huesos pertenecen al célebre escritor, a pesar de no contar todavía con la evidencia genética.

En esta misma línea, el escritor y miembro de la RAE Luis Mateo Díez ha calificado de "avance"el hallazgo de los restos de Miguel de Cervantes en el convento de las Trinitarias por entender que "España es un país muy precario en recuerdos". "Si se ha comprobado (el hallazgo) es un acontecimiento porque el detalle puede hacer que tomemos conciencia de que podríamos tener un país lleno de casas de escritores, de poetas, de pintores de larga tradición, y tener una referencia homenajeadora, pero no somos de esa especie", ha indicado el escritor.

Díez ha lamentado que en España "se hayan destruido los grandes cafés para hacer penosas cafeterías y los sitios donde vivieron las gentes que pertenecen al recuerdo cultural"y en su opinión, "se debería tener un sentido mayor de respeto a la herencia y no ser tan destructivos y tan penosos".

Con mucha más prudencia se ha tomado el hallazgo la escritora Soledad Puértolas que ha asegurado "no ser fanática de las reliquias"

y no haber seguido "con pasión"el proceso de investigación. "Era previsible que (Cervantes) estaba allí, esto ha sido una aventura pero sobre todo científica porque desde el punto de vista cultural ya se sabía", ha indicado la escritora en declaraciones a Europa Press.

En cuanto a la repercusión que pueda suponer para el turismo cultural el hallazgo, la académica se ha mostrado escéptica ante la posibilidad de que se pueda aprovechar el resultado de la investigación para hacer una promoción del autor de 'El Quijote' y puso como ejemplo la promoción que se realiza de la obra de Shakespeare con festivales de teatro.

"Aquí es casi imposible porque no hay programas culturales de ningún tipo, porque estamos en un momento en que la crisis afecta al mundo de la cultura de manera contundente", ha concluído la escritora quien ha admitido que no es algo por lo que se sienta "particularmente afectada".

La noticia tampoco ha despertado mucho entusiasmo en el escritor José Manuel Caballero Bonald (Premio Cervantes 2012) que ha asegurado que "el posible hallazgo"de los restos del escritor Miguel de Cervantes en el Convento de las Trinitarias de Madrid "no es importante ni necesario"pues, a su juicio, "lo importante es hacer justicia a la persona".

"No creo que sea importante ni necesario ni recomendable, a no ser de que se trate de una superstición religiosa, que haya un familiar que lo quiera pero encontrar los restos. Hay que hacer justicia a los restos pero no encontrándolos sino desde fuera. Hay que hacer justicia a la persona", ha afirmado durante un encuentro con los medios con motivo de la presentación de su último poemario, Desaprendizajes' (Seix Barral).

Caballero Bonald ha recordado que Cervantes "fue toda su vida un perdedor, una persona que sufrió cautiverio, cárcel, destierro, amores difíciles, etc", por lo que le ha calificado de "anti-Lope De Vega"y "antitriunfador".

En esta línea se expresó también el filólogo y miembro de la RAE, Francisco Rico Manrique, ha calificado de "tontería"el proceso para encontrar los restos del escritor Miguel de Cervantes y ha cuestionado que científicamente pueda atribuirse al autor de 'El Quijote'.

"Todo esto me parece una tontería, no soy forense ni antropólogo pero dudo mucho que puedan identificarse los huesos de Cervantes, que tenía seis dientes antes de morir, y vete a saber cuántos le quedaban en el último momento", ha indicado Rico en una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press pocas horas antes de que se presentaran ante la prensa los resultados de la búsqueda.