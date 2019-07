Hay un divorcio entre la formación que se ofrece a los estudiantes y las necesidades de las empresas en Madrid. De hecho, el 58 por ciento de las compañías reconocen que tiene dificultades para encontrar a los candidatos idóneos para ocupar los puestos de trabajo que ofertan, un porcentaje que se incrementa hasta el 63% a nivel nacional. Esta circunstancia se ha constatado durante la presentación hoy en la sede de la CEOE del estudio realizado por Educa 2020 con Sigma Dos y la Fundación Axa tras encuestar a 19.000 padres de alumnos, de los cuales 537 son madrileños. El sondeo ofrece una panorámica nacional poniéndola en relación con la situación de la Comunidad.

¿Qué demanda ahora el mercado laboral en Madrid y, en general, en toda España? “trabajadores formados en analítica de datos, robotización, profesiones tecnológicas o profesionales de la industria manufacturera, soldadores, mecatrónicos...profesiones que tienen un nivel de empleabilidad que es del 100 por cien”, explica Olga Sánchez, presidenta de la Fundación Axa. “Nos tenemos que preparar para ese nuevo mercado laboral que ya se atisba y en el que la educación y la formación van a ser ejes principales sobre los que pivotará nuestro éxito como sociedad”, ha asegurado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Pero que no siempre los estudios más demandados son precisamente los que más atraen a los alumnos y menos a las chicas que, en su mayoría, no consideran como una opción la FP ni tampoco las carreras de Ciencias. Ellas prefieren enfocar su futuro hacia las ciencias jurídicas, las humanidades o las profesiones relacionadas con el mundo de la salud.

En cualquier caso, se observa una tendencia al alza de alumnos que se deciden a cursar estudios relacionados con las ciencias. Madrid, en concreto, registra el mayor porcentaje que a nivel nacional: 45,9%, frente al 39,4%.

En FP las ramas más estudiadas son Técnico en Sistemas microinformáticos y Redes, Técnico superior en Administración y Finanzas y Técnico en Animación de actividades Físicas y Deportivas.

Si hay una cuestión llamativa es el importante peso que tiene la madre a la hora de orientar la educación de sus hijos. El estudio de Educa 2020 constata que el 60 por cientos de los alumnos consulta a su madre qué estudiar cuando acaba Formación Profesional y Bachillerato. “Las madres suelen estar más implicadas en la educación de los hijos. Por otra parte tiene que ver con que, en la mayoría de los casos, es la mujer la que se reduce la jornada laboral y la que pasa mayor tiempo con los hijos”, explica Olga Sánchez, de Axa.Pero, al márgen del género, la mayoría de los padres son conscientes de que es muy notable el peso que tiene su opinión y la influencia que ejercen sobre sus hijos a la hora de decidir sobre qué camino profesional deben tomar. Mucho más que los tutores y orientadores de los centros. El estudio constata que los progenitores se informan previamente, pero dos terceras partes recurren a internet, que parece haberse convertido en una especie de “oráculo de Delfos”.

¿Qué buscan los padres a la hora de orientar a sus hijos? Piensan, sobre todo, en dos cuestiones: “qué sea feliz con su trabajo y tenga vocación y, en segundo lugar, que haga un trabajo que pueda compatibilizar la vida laboral con la familiar y la personal”. Después, se plantean que tengan oportunidades de promoción laboral dentro de la empresa y en menor proporción en que pueda tener un trabajo seguro. A más de la mitad, el 61%, les da igual si sus hijos eligen una carrera humanística o técnica, aunque también más de la mitad aseguran haber hablado con sus hijos sobre la conveniencia de las carreras STEM, o del área de las ciencias, que se supone que tienen más futuro. Incluso más de la mitad de los padres y madres ha considerado la opción profesional de los deportes de élite para sus vástagos.

Por lo general, casi el 90% de los madrileños considera que existe una oferta de formación adecuada -frente al 60% nacional- y que sus hijos sacan buenas notas (81% frente al 77,7% a nivel nacional).

Más del 70% cree que esto es fruto del apoyo y la motivación que recibe de su familia o porque el alumno se esfuerza por conseguir buenos resultados, incluso porque tiene capacidad suficiente para ello. No es tanto mérito del profesor. El 57% le atribuyen este mérito al docente. ¿Y si fracasan? ¿a qué creen los padres que se debe? A que el niño “no se esfuerza suficiente” (63,8%) y a la “falta de motivación” (60,9%). Sólo el 24 % cree que tiene que ver con que tenga malos profesores. No obstante, la Comunidad de Madrid es la autonomía española en la que los padres están más satisfechos con la educación que reciben.

La FP sigue siendo el patito feo. Los padres madrileños dan un 6 de nota a estos estudios y el 77 por ciento ha hablado con los orientadores de sus hijos sobre la posibilidad de que cursen estos estudios, pero el 77,2% de los padres madrileños creen que tiene mala imagen. Piensan que el hecho de que la FP “tenga una menor consideración social” (73,5%) es la principal causa de su mala imagen. Ésto unido al hecho de que “sólo estudian FP quienes no pueden seguir carreras superiores” (53,2%). Eso no quita sean conscientes de que la FP ofrece “un ajuste real a la oferta del mercado, que proporcione una incorporación más rápida al mismo y proporcione mayor contacto con las empresas”. No obstante, par ael 63% de los padres la imagen de la FP mejoraría “si se publicitara adecuadamente desde el Gobierno y se otorgara a estos estudios rango universitario”.