El libro «Reflexiones desde el cáncer» del autor Chus Villarroel, O.P. se presenta en Madrid

La Presidenta y la Junta Directiva de la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid, dentro del espacio cultural del Aula Literaria «Juan Alcalde» invitan a la presentación del libro «Reflexiones desde el cáncer» editado por Voz De Papel, texto del autor Chus Villarroel Fernández, el próximo martes 27 de noviembre, a las 19:30 horas, en la Casa de Castilla-La Macha, calle de la Paz, 4 Madrid.

El acto estará presidido por el director del Aula «Juan Alcalde» don Alfredo Villaverde, abogado, psicólogo y Premio Mundial de Poesía Mística, acompañado de doña María Begoña Carrera. O.P. teóloga, liturgista y coach espiritual, así como de don Francisco Javier Ponce, empresario, Caballero Real de la Almudena y responsable de Asuntos Religiosos de los Reales Tercios y doña Manuela de Barbeito. O.P. Dama de Isabel la Católica de la Academia de la Hispanidad.

Según opina Chus Villarroel en la web de Maranatha sobre el cáncer, dice, «una de las consecuencias del cáncer es la soledad. Es una soledad íntima, interior, individual y personal aunque estés rodeado de gente que te quieran. Por mucho que te quiera nadie puede sacarte de tu propio pozo. Los demás y, sobre todo, Jesucristo en su pasión y en su muerte, han dado sentido a mi existencia, la han fundamentado y justificado».

Continúa explicándose: «Me he sentido muy auxiliado por la fe y la gracia. El haber podido disfrutar de esta experiencia es la razón más cordial y válida para escribir este libro sobre el cáncer que estoy anunciando. El cáncer tiene tratamiento: no solo el tratamiento médico que todos conocemos sino el humano y espiritual que, a lo mejor, muchos no conocen. Como termina diciendo Cernuda en uno de sus poemas: Si no te conozco no he vivido».

Perfil del autor del libro: Jesús (Chus) Villarroel Fernández, O.P. nació en Tejerina (León) en 1935. Ingresó en el noviciado de los Dominicos de Ocaña. Realizó los estudios de filosofía en Ávila y la teología en Alemania y Suiza. Terminó su formación con el doctorado de filosofía en la Universidad de Santo Tomas en Roma. Se ha dedicado largos años al profesorado en los Institutos de Filosofía y Teología de los Dominicos de Madrid y algunos cursos en la Universidad Pontificia de Salamanca. Se ha ocupado, igualmente, de otras labores pastorales en la parroquia de Jesús Obrero en el barrio de San Blas (Madrid), en la parroquia de Nuestra Sra. del Rosario en la calle de Conde de Peñalver (Madrid), donde fue párroco durante diez años y en la parroquia de San Martín de Porres de Móstoles (Madrid). Actualmente está adscrito a la parroquia de Jesús obrero (San Blas) desde la que continúa su labor de predicación, atendiendo a numerosas comunidades religiosas, contemplativas, etc. Al finalizar el acto la revista Ciudad Lineal ofrecerá un vino español a los asistentes.