El desfile del Orgullo lleva paralizado cerca de 45 minutos debido a los enfrentamientos verbales que se están produciendo entre los manifestantes y miembros de Ciudadanos, que pese al veto impuesto por los organizadores, han acudido a la marcha convocada en Madrid y, finalmente, han tenido que ser separados por agentes de la Policía Municipal.

Pasadas las 21 horas, algunos de los manifestantes se han saltado el cordón que rodeaba a los integrantes de la formación de Albert Rivera formado por el 'staff' de la organización y se han colocado delante, en algunos momentos de pie y en otros sentados, con empujones incluidos en ocasiones.

Pasadas las seis de la tarde, la calle Méndez Álvaro de la capital se ha empezado a llenar de música y de mucho color. Las diferentes carrozas que han participado en la gran manifestación del Orgullo que se repite cada año en el centro de la capital iban preparándose: probando música, «tuneando» camisetas y repartiendo sombreros y abanicos para sobrevivir al calor madrileño. A golpe de Raffaella Carrà han arrancado muchos de los 43 vehículos de los colectivos manifestantes que, en esta ocasión, han rendido homenaje a las personas mayores LGTBi y por eso ha contado con varios de sus representantes en la cabecera de la concentración.

En total, más de un millón y medio de personas, según cifras de los organizadores, se han sumado a la multitudinaria manifestación.

LA RAZÓN ha querido vivir de primera mano el acontecimiento e, invitado por Control y Cesida, ha participado en la manifestación, la primera que se realiza tras el cambio de Gobierno en Madrid y tras el adiós de Manuela Carmena, que estuvo muy presente en el acto.

«No estamos todos, falta Manuela», gritaba a través de un megáfono uno de los manifestantes. Así es como un acto que reivindica los derechos del colectivo LGTBi no ha podido huir de la política. Desde hace semanas, muchos de los organizadores ya anunciaron su negativa a que varios grupos políticos, entre ellos Cs –que acudió con representación a lo largo de los últimos años– no participara en la manifestación por considerar que no apoyaban las reivindicaciones LGTBi. De hecho, varios manifestantes han abucheado e increpado a miembros y líderes de Cs durante la marcha. Les enseñaron una pancarta en la que se leía: «A vosotros sí que se os ve el plumero, Ciudadanos». Posteriormente les llamaron hipócritas y corearon: «Cs es de Vox», mientras que miembros del partido naranja les respondieron con un «libertad» y «el Orgullo es de todos».

El veto a la formación naranja se suma al del PP, que lleva años siendo un partido «non grato». Es más, el año pasado no le permitieron acudir al entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Pero no se quedó solo en el veto. La manifestación ha hecho un «muro de contención» a su paso por el Consistorio madrileño para frenar a la «ultraderecha que ha entrado en las instituciones», ha dicho Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales.

El colectivo LGTBi de la capital, liderado por Cogam, afirmó a principios de año que cualquier formación que pactara o negociara con la «extrema derecha», en alusión a Vox, sería vetada en la manifestación. «Pueden ir a título personal, pero no incluirán carrozas ni irán en pancarta», aseveraron. A pesar de ello, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el líder en la Comunidad, Ignacio Aguado, sí asistieron a la marcha. La portavoz nacional de Ciudadanos y diputada en el Congreso, Inés Arrimadas, aseguró antes del inicio de la manifestación que «no hay ni una sola fiesta por la libertad a la que Ciudadanos vaya a dejar de ir porque algunos les quieren ver fuera».

Sí han contado con carroza partidos como PSOE, Podemos y Más Madrid, que firmaron el manifiesto propuesto por las entidades para la manifestación. En cuanto al Gobierno en funciones, acudió el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Por parte del Gobierno regional, estuvieron presentes el consejero en funciones de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, y la de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno; mientras que los populares en el Ayuntamiento de Madrid fueron representados por el concejal-presidente del Distrito Centro, José Fernández.

En declaraciones al comienzo del desfile, Fernández expresó su deseo en nombre del alcalde, José Luis Martínez Almeida, de que la manifestación se desarrollease de forma «pacífica, festiva y reivindicativa». A preguntas de los periodistas, Fernández dijo que el alcalde Almeida no había asistido porque tiene «otros asuntos» en su agenda y añadió que «si hubiese venido habría sido criticado y, si no, también».

Además ha asistido el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y el candidato de la formación a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pepu Hernández y Ángel Gabilondo, respectivamente, así como el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón.

En esta edición no ha habido políticos en las cabeceras. La primera estuvo destinada a activistas históricos como Jordi Petit, Boti García Rodrigo y Carla Antonelli; mientras que en la segunda participaron asociaciones y ONG. Uno de los manifestantes, Juanfe Hernández, presidente del Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (ETT), afirmaba a este periódico: «Esto no es sólo una manifestación, este año salimos a la calle como reivindicación política, que se necesita más que nunca porque hay partidos que nos quieren recortar derechos que ya hemos adquirido. Ni un paso atrás».