El padre del menor secuestrado: "El niño está muy delgado, lleno de miedos"

Rafael no puede dejar de sonreír. Después de años de pesadilla, por fin ha podido volver a abrazar a su hijo S., de 11 años. Su madre desapareció con él en 2017, cuando un juez decidió darle la custodia al padre. Ella, María Sevilla, había intentado desacreditarle en varias ocasiones, le acusó de abusar sexualmente de su hijo, pero los jueces no la creyeron.

Después de tantos meses sin veros, ¿cómo ha sido el reencuentro?

(Rafael se emociona al recordarlo) Me lo trajeron a las cuatro de la madrugada del sábado. Venía riéndose con los policías. Nos miramos y se acercó lentamente a mí. Me abrazó. Poco a poco volvió a ser el mismo niño que conocía.

¿Cómo le ha encontrado físicamente?

Está muy, muy delgado, por eso parece más alto. Es más, aunque tiene once años, le he comprado ropa de 8-9. La Policía le trajo con una mochilita con algo de ropa, una bolsa enorme llena de medicamentos y una Biblia.

¿Y psicológicamente?

Tiene muchísimos miedos y aún sabemos muy poco de lo que ha vivido. Prefiere no hablar del tema. Su madre, que pertenece a la Iglesia Evangelista, le ha hecho memorizar pasajes de la Biblia. Es más, va diciendo que de mayor quiere ser pastor evangelista. Sabemos que nos va a llevar mucho tiempo que se recupere, tendremos que pedir ayuda a psicólogos.

¿Cómo han sido estos primeros días?

Nos hemos dado cuenta de las carencias que ha tenido durante los últimos años. Está muy obsesionado con la higiene. El sábado le llevamos a un restaurante, nunca había ido a uno. Su madre no le ha dejado ser niño. Eso sí, mi hermano le ha prestado la Play Station y en seguida se ha puesto a jugar. Le gustan las carreras de coches.

¿Cuánto tiempo hacía que su madre no veía a su nieto?

Unos cuatro años, y mi hermano más, unos ocho. El reencuentro ha sido precioso. Ella no se despega del niño y él está encantado. Con su tío la relación es igual de buena. No deja de llamarle para que le preste atención, quiere que juegue todo el rato con él.

¿Tiene en mente tomar alguna medida judicial contra María Sevilla?

Sí que pensamos ir por la vía penal, aunque lo tenemos que hablar con mi abogada. Por lo que me ha comentado la Policía sobre las circunstancias en las que ha estado viviendo mi hijo, es muy probable que la acusemos de maltrato.

Ahora solo queda recuperar los años perdidos...

Sí, sin duda. Estos días me he dedicado a hacer todo el papeleo burocrático. A acudir al registro, a pedir que le hagan una revisión médica... Y, por supuesto, a escolarizarle. Aún no he podido hacerlo, pero es lo que voy a hacer esta semana. Sé que S. tiene déficit de aprendizaje y va a necesitar muchos apoyos, pero todo es poco a poco. Sin prisa.