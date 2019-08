El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, ha propuesto hoy a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Isabel Díaz Ayuso, como candidata a la Presidencia del Gobierno autonómico. El pleno de investidura comenzará el próximo martes, 13 de agosto, a las 12:00 horas y Díaz Ayuso expondrá sin límite de tiempo su programa político, tras lo que Trinidad suspenderá la sesión, según ha informado a través de un comunicado el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad.

El miércoles, 14, a las 10:00 horas, se reanudará el pleno y podrá intervenir un representante de cada grupo parlamentario -de menor a mayor- que lo solicite durante 30 minutos. Díaz Ayuso les podrá contestar individualmente o de forma conjunta y sin limitación de tiempo.

Los representantes de los grupos parlamentarios tendrán derecho a una réplica de quince minutos cada uno y la intervención de la candidata, nuevamente sin limitación de tiempo, cerrará el debate.El presidente de la Asamblea suspenderá la sesión y anunciará la hora de la votación de investidura. Si la candidata consigue el voto favorable de la mayoría de absoluta de la Cámara madrileña (67 diputados), obtendrá la confianza de la Asamblea.

Si en esa primera votación Díaz Ayuso no logra sumar la mayoría absoluta, su propuesta será sometida en una nueva votación a las 48 horas, es decir, el 16 de agosto y obtendrá la confianza de la Asamblea si consigue una mayoría simple de los diputados presentes (más síes que noes). Sin embargo, según todas las previsiones, Díaz Ayuso será investida presidenta el día 14 al contar con los apoyos de Cs y Vox, además de los de su propio grupo, justo la víspera de la Virgen de la Paloma, la patrona de Madrid.

La candidata de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado satisfecha de que por fin se celebre el debate de investidura y “a partir de ahí nacerá un nuevo gobierno histórico de coalición que está apoyado a su vez por un partido que es Vox y que hará oposición desde la Cámara”. En contraposición puso el caso del Gobierno español “que esta bloqueado y tiene un proyecto sin rumbo”. La candidata popular aseguró que “vamos a seguir liderando todos los ranking y vamos a seguir combatiendo los populismos y los nacionalismos y todo aquello que divide y crea ciudadanos de primera y de segunda”.

Díaz Ayuso, ha dicho que la bajada de impuestos, la libertad y la eficacia en los servicios públicos “serán nuestras premisas” en el gobierno que se forme en Madrid. Y es que, tal y como ha resaltado, la Comunidad de Madrid es la primera vez que va a ser gobernada por un gobierno en coalición con el apoyo externo desde la oposición de otro partido y esto nos va a obligar ahora más que nunca a trabajar, consensuar con sensatez y con la premisa del diálogo y el consenso permanente”. La candidata del PP y futura presidenta madrileña ha explicado que su programa de Gobierno se centrará en el acuerdo firmado con Cs, de 155 puntos, a lo que se sumarán las propuestas presentadas por Vox, que “permitirán inaugurar un nuevo modo de gobernar”.

Por su parte, el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, explicó tras una reunión con el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, que “no apoyamos la candidatura de la Sra Ayuso porque no compartimos modelo social, económico y político que tiene para la región, no es el que Madrid necesita (...) Su modo de entender las libertades, derechos, la relación con el poder nos lleva a no poder apoyar su propuesta. El PP lleva 24 años en los gobiernos de Madrid y me parece que hay todavía en Madrid modos de hacer y de proceder que nosotros nos compartimos y nos proponemos como una alternativa a ese modelo”.

Gabilondo mostró inquietud por la presencia de Vox en el parlamento regional pero “formará parte de todo este cortejo pero nosotros tenemos otro programa de 645 puntos, hay más cosas que hacer de otro modo”.

Gabilondo ha arremetido contra Cs, que considera que ha hecho una labor de apuntalamiento de las políticas del PP durante los años de gobierno popular y “no vemos que vaya a producirse ninguna variación respecto a esas políticas, al contrario, podría producirse un modelo más consolidado. Cuando la buena intención de alguien coincide con sus intereses yo siempre tengo algunas dudas”, sentenció porque “mientras todo esto ocurre el Sr Aguado va a ser vicepresidente y portavoz para velar desde cerca el estricto cumplimiento de los acuerdos”.

Gabilondo desconfió del futuro gobierno de coalición entre PP, Cs y Vox porque “si uno va a hacer férreo marcaje desde la oposición (por Vox) y otro férreo marcaje desde dentro del Gobierno (por Cs), el clima de colaboración o de trabajo consensuado para hacer proyectos es complicado”.