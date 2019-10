¿El reencuentro de las hermanas Serra?

El adiós de Clara Serra de Más Madrid se ha producido a contracorriente: muchos de sus ex compañeros abandonaron el partido, pero para sumarse a Más País, la formación con la que Errejón aspira a entrar en el Congreso de los Diputados el próximo 10-N. Lo cierto es que la mayor de las Serra, pese a ser número dos, no ha ocupado ningún cargo de relevancia en el grupo parlamentario en la Asamblea. Y tampoco fue elegida para suceder a Errejón como portavoz del partido, puesto que ocupa Pablo Gómez Perpinyà. Sin embargo, y tal como reveló en su página de Facebook, entre los motivos que han llevado a Serra a renunciar destaca el «menosprecio» a «años de trabajo militante de compañeros» que «han conseguido levantar proyectos necesarios y valiosos». Así, puso como ejemplo el caso concreto de Barcelona, donde critica el hecho de que Más País vaya a enfrentarse a Ada Colau, lo que «ejemplifica una manera de hacer las cosas que no representa el espíritu plurinacional que tanto hemos dicho defender». Además, ha reprochado que hay que «acordarse del feminismo no solo en las fotos y en la campañas sino sobre todo en los momentos en los que estamos fuera de los focos». Unas palabras que su hermana Isa ha leído con «dolor» pero también con el optimismo de que, tarde o temprano, constituyan el inicio de su regreso a la senda morada.

PP y Vox señalan el «machismo» del partido de Errejón

PP y Vox subrayaron ayer que Serra ha aludido al «machismo» que afirma haber vivido en el partido de Errejón. Así, la líder de Vox en la Comunidad, Rocío Monasterio, se ha dirigido a un «tipo de partidos» que «presumen de feministas» y que, después, reciben acusaciones de machismo.