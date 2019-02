La huelga de los taxistas de Madrid ha terminado. Tras 16 días fuera de las calles de la capital, hoy han vuelto a circular, pero no ha sido fácil. Las dos semanas que han permanecido de paro patronal les ha pasado factura. "Sabíamos que nos iban a castigar, aunque creemos que será algo puntual", explica Lorenzo Sánchez, vocal de la Plataforma Caracol. Y es que él, como tantos otros compañeros, han tenido que optar por ir a "cargar" a los principales puntos de afluencia de viajeros. Es decir, en las estaciones de tren y en el aeropuerto principalmente.

Ayer, tras las dos semanas de movilizaciones, los trabajadores del taxi decidieron poner fin a la huelga. El presidente de la Asociación Madrileña del Taxi, Felipe Rodríguez, ha explicado que el ambiente en el sector está "tranquilo" después de que 4.223 taxistas, el 53,9 % de los 7.843 que participaron en la consulta de ayer, se decantaran por interrumpir la huelga, mientras que 3.522 (el 44,9 %) votaron a favor de continuar los paros. "El arranque será duro (...) siempre que se hace una cosa de estas, y en este caso la huelga ha sido especialmente larga, el cliente se muestra un poco reticente al principio", ha admitido Rodríguez, que no obstante confía en recuperar pronto el ritmo de trabajo habitual del colectivo.

El principal problema es que muchos de los usuarios habituales no se han sentido identificados con el problema del sector y no han entendido el cierre patronal. "Yo siempre he sido muy del taxi, pero me ha sentado muy mal que no nos hayan tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones", explica a este diario Juan Delgado, quien reconoce que "hasta ahora sólo había utilizado Uber o Cabify por motivos muy puntuales en los que no podía coger un taxi".