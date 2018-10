«Es indignante, a la chica le va a costar mucho superarlo»

El caso de la joven brutalmente violada en Collado Villalba recuerda inevitablemente al de Sandra Palo, la chica de 22 años de Getafe, también con una discapacidad, que fue brutalmente asesinada hace por cuatro individuos, tres de ellos menores de edad, que la atropellaron hasta 15 veces y la quemaron viva con gasolina. El ministerio Fiscal lo calificó como «uno de los crímenes más desproporcionados, viles, inhumanos y sangrantes que existen». Ayer, María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, lamentaba el caso de la joven de Collado Villalba tras enterarse de lo sucedido por los medios de comunicación.

«Las personas que tienen alguna discapacidad son muy vulnerables y de eso se aprovechan los depredadores y alimañas, que buscan presas fáciles aunque, afortunadamente, la chica de Villalba pudo escapar, a diferencia de mi hija, que no consiguió zafarse de sus asesinos».

María del Mar dice que lamenta todos los casos pero «me duelen más las víctimas que tienen una discapacidad, porque es más fácil abusar de ellas y a esta chica de Villalba la han hecho de todo. Al menos, sus padres pueden estar con ella. Les envío todo mi cariño y apoyo», dijo a LA RAZÓN.

«Que haya logrado sobrevivir me da mucha tranquilidad, pero lo va a pasar muy mal, porque estas personas con discapacidad tienen más dificultades a la hora de declarar ante un juez y detallar todo lo que les ha ocurrido, por eso es necesario que cuenten con personas de apoyo que puedan ayudarlas», añade. «Son víctimas que no se abren fácilmente. A mi hija la hacían bullying en el colegio y unas veces me lo contaba y otras no, simplemente por timidez o porque su capacidad intelectual no les permite expresar todo lo que les ha sucedido».

María del Mar se encontraba ayer precisamente en la Puerta del Sol recogiendo firmas por la campaña que viene haciendo desde hace años para que se reforme la Ley del Menor y se castigue con más dureza a los asesinos menores de edad, como los de su hija. En el año 2005 ya entregó 1.200.000 firmas en el Congreso de los Diputados por este motivo, pero ahora su idea es llegar a los tres millones y presentarlas en Estrasburgo. «Me parece repugnante que los políticos no hagan nada sobre este tema», lamentó. Su idea es ahora continuar con la recogida de firmas hasta el mes de noviembre.