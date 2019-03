Escolarización: diez puntos por hermano para conseguir plaza

¿Tiene que escolarizar a su hijo el próximo curso? Las familias numerosas tendrán ahora, más que nunca, posibilidad de elegir el centro escolar que quieran. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer el decreto de libertad de elección de centro para el próximo curso, de tal manera que se podrán obtener diez puntos por cada hermano escolarizado en un colegio, por lo que, a mayor número de hijos, mayores garantías de reagrupación de todos ellos en un mismo colegio. La medida se ha pensado para atender una reclamación de las familias numerosas ya que se daban casos en los que un hogar con varios hijos podía tenerlos cursando sus estudios en distintos centros educativos.

La medida, sin embargo, no parece satisfacer del todo a las familias numerosas que, aunque creen que es un avance, no tienen claro que, en el caso de un traslado a otra ciudad o barrio «resulta complicado que todos obtengan plaza cuando no hay un hermano matriculado con anterioridad», explica María Menéndez, presidenta de la Asociación de las Familias Numerosas de Madrid. Y es que asegura que el aumento de ratio o de número de alumnos por clase del 10% por motivos excepcionales, que se solía producir en el mes de septiembre, en la práctica no se aplica ya que la totalidad de las plazas se suelen asignar en el mes de junio.

Para los que no tengan hijos matriculados en el colegio previamente, el decreto de escolarización permite otras opciones por las que obtener puntuación. Los padres de los alumnos que trabajen en el centro escolar también obtendrán diez puntos. Además, se incluye como novedad la realización de un único sorteo público, que realizará la Consejería de Educación e Investigación, para resolver los posibles casos de empate en puntuación que se produzcan entre varios solicitantes del mismo centro. El resultado del sorteo se aplicará en todos los centros sostenidos con centros públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Especial.

Habrá otras circunstancias que sumen puntos que ya se venían aplicando otros años anteriores. Así, si alguno de los padres o representantes legales del alumno es beneficiario de la ayuda de la Renta Mínima de Inserción, sumará dos puntos. 1,5 más si el alumno solicitante, padre o hermanos tienen alguna discapacidad física, psíquica o sensorial. También ayudará con 0,5 puntos que el domicilio familiar o el lugar de trabajo de uno de los padres o representantes legales del alumno esté ubicado en el mismo distrito municipal que el centro solicitado, además de la condición, en sí misma, de familia numerosa (1,5 puntos la general y 2,5 la especial).

Como criterios complementarios se prevé que la condición de antiguo alumno de los padres o de alguno de los alumnos del solicitante del centro para el que se solicite plaza sume un total de 1,5 puntos.