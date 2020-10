González: Los pacientes no van a pagar nada por el servicio

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha acusado a los médicos de la Sanidad Pública madrileña que están haciendo huelga de utilizar este derecho "para perjudicar el derecho de los ciudadanos a ser intervenidos en operaciones programadas".

En la rueda de prensa posterior al último Consejo de Gobierno del año, González ha indicado que, si quisiesen, los médicos podían operar "perfectamente hoy"a los pacientes que por culpa de la huelga han visto aplazadas sus intervenciones quirúrgicas. "¿Por qué no les operan hoy?. No les operan porque no quieren operarles, así de claro", ha añadido.

"No tiene nada que ver esto con el tema de la externalización. Una cosa es que estos señores hayan decidido utilizar su derecho a la huelga para perjudicar el derecho a los ciudadanos a ser intervenidos en operaciones programadas con otra serie de medidas que nosotros tomamos para la reorganización de los servicios sanitarios. Nada impide que se les pueda operar ahora mismo", ha insistido.

A preguntas de los periodistas, González ha indicado que una vez se apruebe hoy la Ley que permite la externalización de la gestión de varios hospitales públicas, las entidades que cumplan las condiciones y dedicadas a la gestión sanitaria podrán optar a ello.

Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "por supuesto está permanentemente abierto al diálogo con los médicos"y lo seguirá estando una vez se apruebe la Ley. De hecho, ha anunciado que el viernes mantendrán una reunión con responsables del sector. "Estamos dispuestos a seguir hablando y colaborando", ha agregado.

En este sentido, ha insistido en que si tienen propuestas "concretas"para ahorra 600 millones de euros en ejercicio presupuestario de 2013, como se quiere la Comunidad, no tendrán "ningún problema"en aplicarlas.

"Nosotros no somos dogmáticos. Quien mejor puede ayudar a racionalizar el gasto en el sector sanitario, educativo, o en servicios sociales son los profesionales que están trabajando allí. Por lo tanto, yo siempre voy a esta abierto a esas propuestas", ha apuntado.

No obstante, el presidente regional ha afirmado que las razones que están aduciendo los médicos para hacer huelga son "falsas". "Nadie va a privatizar la sanidad, ni cobrar por ella. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Los pacientes no van a pagar nada por el servicio. Ya tenemos hospitales concertados y estamos a plena satisfacción con ellos", ha subrayado.