In-Edit, la historia de la música en pantalla grande

Resulta apenas discutible que la música sea la expresión artística popular más influyente de los últimos años. Los estilos y los géneros, en efervescente sucesión, van definiendo la ética y la estética de sus aficionados, que se cuentan por miles. Generan una mitología, de héroes y demonios individuales y una conciencia colectiva, unos principios que toman las calles, una cosmogonía. De ambas facetas, la de los individuos geniales y malditos por un lado y la de los colectivos en movimiento del otro, se nutren historias de un género cinematográfico en plena ebullición: el documental musical. A este género está consagrado el Festival In-Edit, nacido en Barcelona, pero que desde hace algunos años cuenta con sucursal en Madrid y que se celebra entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre en los Cinesa Proyecciones. Junto con las proyecciones de los documentales habrá coloquios con directores y protagonistas como el escritor y director David Trueba y el ex flamenco Niño de Elche.

En esta edición en la capital podrán verse las siguientes películas. El miércoles arranca la programación con «Si me borrara el viento lo que yo canto», cinta de David Trueba sobre el cantautor Chicho Sánchez Ferlosio. El jueves 31 llega «David Bowie: Finding Feme» (19:00 horas), documental que toma la primera parte de la carrera del británico desde 1962 hasta la «muerte» de su alter ego Ziggy Stardust. Ese mismo día también pueden verse «PJ Harvey. A Dog Called Money» (21:30 horas), dirigida por Seamus Murphy, y «Niños somos todos», película de Sergi Cameron sobre la experiencia de Niño de Elche en Bolivia, donde entró en contacto con la cultura y la música del país andino.

El viernes 1 de noviembre llega «Suede. The Insatiable Ones» (16:00 horas), sobre la trayectoria del grupo de Brett Anderson, desde su auge y caída a la resurrección. «Suzi Q» (16:15) versa sobre la vida de Suzi Quatro, bajista, cantante, actriz y poeta de Detroit. «Mistify: Michael Hutchence» (18.30), cantante de INXS, pop star e icono sexual de los 80, que trata de buscar una explicación a su trágica muerte en 1997. Además, «Marianne & Leonard: Word Of Love» (21:30) es un retrato sentimental de Cohen que gira en torno al amor que nació en la isla griega de Hidra entre el cantautor y la artista noruega Marianne Ihlen. Un binomio «genio-musa» tan épico como trágico. Finalmente, «Everybody’s Everything» (22:00) cuenta la dramática vida del rapero Lil Peep.

El sábado 2 de noviembre, la estrella de la programación es «David Crosby. Remember My Name» (16:00) que cuenta la vida del inclasificable genio californiano, «Ibiza. The Silent Movie» (19:00), dirigida por el icónico Julian Temple, que traza la historia fascinante y corrosiva de la isla, desde los fenicios hasta convertirse en la capital mundial de la fiesta sin voz narradora, todo con testimonios e imágenes de la isla y dramatizaciones históricas. «Kate Nash. Underestimate the Girl» (19:15) cuenta la peripecia vital de esta artista que tuvo éxito de forma prematura y que luchó por tener las riendas de su carrera. Por último, «The Rise Of The Synths» (21:30) cuenta el resurgimiento de un estilo gracias a las bandas sonoras de de «Drive» o «Stranger Things» y «Boy Howdy! The Story Of Creen Magazine» (21:45) recupera la labor de la revista de música y contracultura. Por último, para el domingo quedan «ZZ Top: That Little 01 Band From Texas», sobre el trío barbudo que llevó el blues a otro lugar, «VVV Tripping’ you» (19:00), la historia del trío madrileño de electrónica oscura VVV y «Murder In The Front Row» (21:30), la historia del Trash Metal de la bahía de San Francisco. Todo un atracón de cine musical.