El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, anunció este jueves en el Pleno de la Cámara regional que se está ultimando un decreto para reforzar los controles y la sostenibilidad del sector del juego en la región, especialmente en lo que refiere a los salones de juego y las salas de apuestas.

Garrido señaló que esta norma será aprobada por el Consejo de Gobierno regional y aseguró que "vamos a ser todavía más garantistas en el cumplimiento de la ley, por lo que próximamente vamos a aprobar un decreto que endurecerá aún más los controles". Este decreto incluirá varias medidas específicas. En primer lugar, la Comunidad de Madrid establecerá un control de acceso físico en estos locales, tal y como sucede ya en casinos y bingos, para que personal de los establecimientos compruebe y garantice, a su entrada, que no acceda ningún menor de edad ni personas de colectivos vulnerables.

Además, Garrido anunció que el Gobierno regional está estudiando fijar una distancia mínima entre los salones de juego y locales de apuestas respecto a los centros educativos de enseñanza no universitaria.

Por otro lado, indicó, la Comunidad de Madrid incluirá en el decreto que el 0,7 % de la recaudación de la imposición específica sobre el juego se destine a políticas de prevención y tratamiento de la ludopatía.

El presidente del Gobierno autonómico añadió que el Gobierno regional también intensificará la exigencia para que la rotulación de estos salones de juego y salas de apuestas no oferte juegos no autorizados en los locales y que el decreto establecerá que las autorizaciones de funcionamiento del juego no serán transferibles, salvo que sea una persona física por mortis causa .

Asimismo, se exigirá que los locales de apuesta solo puedan ser explotados y gestionados por las empresas autorizadas por la administración autonómica. El Consejo de Gobierno regional tiene previsto aprobar este decreto a principios del próximo mes de abril.

Casi 23.000 inspecciones

Garrido declaró que la Comunidad de Madrid se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto a número de salones por habitante y muy por debajo de algunas regiones que tienen contingentada la cifra de estos establecimientos.

Indicó que en 2017 se realizaron en la Comunidad de Madrid cerca de 23.000 actuaciones inspectoras en salones de juego y locales de apuesta, de los que 22 desembocaron en expedientes sancionadores relacionados con menores.

También destacó que a la Comunidad de Madrid "le importa, y mucho, el problema de la ludopatía", e informó de que la sanidad pública madrileña cuenta con programas para las personas que padecen esta adicción.

Garrido hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta de la diputada de Podemos Clara Serra sobre la valoración que hace el Gobierno regional sobre la regulación del sector del juego en la Comunidad de Madrid. Serra dijo que cuando los políticos "trabajan para los que más tienen y no para los que más los necesitan, se dedican a sentarse y ver campar a sus anchas a los poderes salvajes".

Denunció el "aumento descontrolado del juego" y que "los barrios se han llenado" de este tipo de actividades que "se han cebado con los jóvenes más vulnerables" y afirmó que crecen los casos de ludopatía, que las casas de apuestas aumentan un 300% y que las asociaciones contra la ludopatía trabajan solas.

Finalmente, manifestó que ante todo esto, "el Gobierno mira a otro lado y no nos creemos nada sus promesas" y agregó que "se parecen a los patrocinadores de los juegos del hambre y pretenden hacer de Madrid un Eurovegas a cielo abierto", por lo que reclamó a Garrido "normas que pongan orden en el sector del juego". Servimedia