La vacuna del papiloma para niños podría incluirse esta legislatura

La Comunidad de Madrid ha empezado a vacunar a los niños de 12 años con la nueva vacuna frente a la meningitis. «Pensaba que ya había terminado con las vacunas, pero me llamaron para decirme que tenía que venir a ponerme esta que es nueva. Espero que sea la última», dice Rodrigo, de 18 años, que acudió ayer al Centro de Salud del Barrio del Pilar de Madrid con su hermano Nicolás, de 11, al que también vacunaron. «La verdad es que no me ha dolido», reconoce el pequeño.

Esta es una de las vacunas que ha incorporado recientemente Madrid dentro de su calendario vacunal. Para ello, la Consejería de Sanidad ha destinado 3,4 millones de euros para la adquisición de 100.000 nuevas dosis. Refuerza la protección frente a cuatro tipos de bacterias del meningococo: A, C, W e Y. Sustituye, así, a la que se venía administrando hasta ahora y va dirigida principalmente a adolescentes nacidos entre 2001 y 2006. Con esta campaña, Madrid se posiciona como una de las primeras regiones en administrar esta nueva vacuna. Y para la próxima legislatura, Sanidad no descarta ampliar el calendario vacunal.

«Estamos estudiando la incorporación de dos más, pero antes debemos demostrar que su eficacia es lo suficientemente elevada como para financiarla en el sistema público», afirma a LA RAZÓN, Juan Martínez Hernández, director general de Salud Pública. Una de las dos vacunas a las que se refiere es Bexsero –contra la meningitis B, que apoyan los pediatras y que ya han incorporado algunas regiones como Navarra–. «Vamos a realizar un estudio anual con datos recogidos de esta comunidad autónoma, así como de Inglaterra y de la administración privada de la vacuna para determinar si la incluimos o no, pero creemos que debe ser algo acordado por todas las autonomías», asevera el responsable de Salud Pública, e insiste en que «actualmente no existe un problema de meningitis B en la Comunidad».

El otro medicamento que se va a analizar es el que protege frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) y que, por el momento, solo cubre a niñas y a hombres con VIH o varones que mantienen relaciones con otros hombres hasta los 26 años. «Vamos a considerar incluir a todos los niños. Lo que es seguro es que en la próxima legislatura, el calendario vacunal se va a modificar», añade Hernández.

Lo que no preocupa, por el momento, a Sanidad es el movimiento antivacunas, ya que «aunque es muy relevante en algunas comunidades autónomas, no lo es en Madrid. Aquí las tasas de vacunación son muy elevadas».