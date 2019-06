Las mujeres mandan en la educación madrileña

La brecha de género también existe en los puestos de dirección en la enseñanza. Las mujeres no están adecuadamente representadas en las direcciones de los colegios en España, a pesar de que es una profesión altamente feminizada. Las posiciones de liderazgo las ocupan hombres (62%, frente al 49% de mujeres). Y esto ocurre no sólo en España, sucede también en la mayoría de países de la UE, salvo en Madrid, donde las mujeres han ido ganando terreno en los puestos directivos. La proporción de directoras de los centros es del 74% en Primaria y del 53% en Secundaria. Al puesto se suele acceder con 50 años en adelante, después de haber recibido una amplia formación en liderazgo pedagógico (75% de los casos). Así se refleja en el informe TALIS (Teaching and Learning International Survey), una encuesta internacional que se realiza cada cinco años promovida por la OCDE que evalúa a nivel mundial las condiciones de enseñanza y aprendizaje de los profesores en 45 países y siete comunidades autónomas españolas.

Pero si hay un dato llamativo en el estudio es el alto porcentaje de directores que dicen haber aprendido su labor por observación de otros colegas, una fórmula que está muy de moda en los países asiáticos. El 47% de los directores madrileños lo ha hecho y cuatro de cada diez profesores dentro de un programa formal. Y es que en la Comunidad autónoma se han puesto en marcha iniciativas que han permitido que los profesores visitaran otros centros para que renovaran sus estrategias pedagógicas por medio de la observación y el intercambio de experiencias sobre cómo dar clase.

El informe constata que Madrid hay un alto componente vocacional en los maestros que acceden a dar clase, tal como asegura el director general de Becas y Ayudas de Educación de la Comunidad de Madrid, Ismael Sanz. “Los docentes eligen la profesión para beneficiar a las personas más desfavorecidas, influir en el alumnado y por su contribución a la sociedad en porcentajes que superan el 90% en Madrid”.

Madrid tiene el profesorado más joven de España, sobre todo en Primaria, donde cuenta, junto con Cataluña, con la media de edad más baja: 42 años, frente a los 43 de media en España. Su nivel de satisfacción con la profesión es “muy alto”.