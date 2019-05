No han pasado ni tres días desde las elecciones municipales y ya está en boca de todos los madrileños la posibilidad de que, si finalmente el PP gobierna en Madrid, revierta la recién estrenada área de acceso restringido Madrid Central. Por eso, para los vecinos de Centro, que apoyan su implantación, la idea de que vuelvan a entrar todos los coches que quieran les aterra. “Con la salud de los vecinos no se juega”, afirman desde la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos Madrid Centro, que agrupa a los madrileños de los barrios de Letras, Cascorro, Chueca, La Latina y Ópera, entre otros. Por ello, piden a todos los políticos que no opten por eliminar estas zonas.



De acuerdo con esta asociación, las áreas de prioridad residencial (APR) son una medida de movilidad urbana sostenible que “desde hace décadas funcionan en la mayorÍa de capitales europeas” y que tienen como principal objetivo racionalizar el uso de las calles en zonas castigadas por la congestión del tráfico y “con problemas derivados de ésta como emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2), ruido, etc”. Sus resultados “se han demostrado óptimos, siempre y cuando la medida cuente con un buen sistema de control y una clara decisión política para su aplicación”, insisten.

“Su modelo de gestión es muy mejorable”

En un comunicado, subrayan que durante los meses que lleva implantado Madrid Central, se ha producido “una recuperación de la calidad ambiental y de la salud de los vecinos de los barrios en los que ha funcionado la medida”. Así como insisten en que se ha producido “una mejora general en la movilidad”. Aunque esperan que la medida se mantenga, reconocen que esta APR “se hizo tarde” y que “su modelo de gestión es muy mejorable”. “Los vecinos de centro no vamos a renunciar a Madrid Central”, insisten.

Petición para que no desaparezca

Por otra parte, más de 26.000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org para que Madrid Central continúe sin reversión. La petición defiende que “sería una pena que el centro de Madrid se vuelva a llenar de vehículos, contaminación y aglomeraciones”. Mantener Madrid Central sería, según la petición, apostar por “un Madrid, más peatonal, moderno, sostenible y visitable”.