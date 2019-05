Madrid Central: el 54% de las empresas han destruido empleo en tres meses

Cinco de cada diez empresas que trabajan en el área restringida de Madrid Central han recortado o destruido empleo. Esta es una de las principales conclusiones del estudio que ha realizado la Plataforma de Afectados por Madrid Central utilizando los datos de las declaraciones del IVA del primer trimestre de 2019 y que ha contado con el apoyo de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). “Han participado 250 empresas y los datos que hemos obtenido marcan tendencias que debemos tener en cuenta”, ha afirmado Vicente Pizcueta, portavoz de la entidad.

Ahondando en los resultados de la encuesta, un 77 por ciento de las empresas consideran que su situación económica es peor o mucho peor que en 2018. En cuanto al nivel de pérdidas económicas el 44 por ciento reflejan en sus declaraciones una caída de más del 9 por ciento durante este primer trimestre del año. Y estas reducciones afectan directamente al empleo, “el 53,9 por ciento de las empresas de centro han reducido las jornadas de trabajo o han destruido empleo”, insiste Pizcueta. “Los datos son preocupantes, por eso debemos buscar una solución”, añade.

El comercio de proximidad, el que quieren mantener todas las ciudades es el que más ha notado el bajón de ventas. “En estos primeros tres meses he perdido más de 20.000 euros, alrededor de un 21 por ciento”, afirma Isabel García, mientras muestra sus declaraciones del IVA. Además de ser la portavoz de los comerciantes de Lavapiés, tiene una tienda de muebles en la calle Argumosa. “Desde noviembre, cuando pusieron en marcha Madrid Central, el efecto disuasorio no ha dejado de crecer. Nadie se atreve a cruzar las dos líneas rojas”, asevera. Denuncia que “este Ayuntamiento está consiguiendo lo contrario de lo que promulga, estamos sufriendo una mayor gentrificación. Nuestros barrios se están destruyendo porque se están cargando el pequeño comercio”. Sus padres montaron su negocio en 1963 y, “si las perdidas se repiten en los próximos meses, me tendré que plantear el cambio de negocio. Ya no pasa nadie por la calle, la fluencia ha bajado de forma espantosa”, dice con pesar. Pizcueta lo corrobora: “La mayoría de las empresas nos dicen que la restricción de tráfico les afectan mucho. Los madrileños van menos al centro”. De acuerdo con la encuesta, el efecto disuasorio en los ciudadanos es de un 75 por ciento.

Por todos estos motivos, pequeños comerciantes como Isabel temen tener que abandonar el barrio. “Si me veo obligada a cambiar de actividad, no quiero tener que alquilárselos a alguna franquicia, como están haciendo algunos empresarios, y tampoco quiero convertirlos en pisos turísticos, pero de algo tengo que vivir”. Con todo, “si tuviera que cederlos a plataformas de alquiler, me iría de la zona”. A pesar de que a puesto a disposición de sus clientes y proveedores autorizaciones y la posibilidad de que dejen el vehículo en un aparcamiento, “a la gente le da pereza venir al centro, buscan otras opciones”.

Desde la Plataforma también solicitan que se hagan estudios específicos por barrios. “Sabemos que en las zonas de Callao y Gran Vía, con las nuevas aceras, y donde están situadas las grandes franquicias, no hay problema de público, pero tendrían que medir lo que ocurre en Lavapiés, Letras, Justicia...”, demanda la portavoz de la asociación de comerciantes.

Este estudio que han realizado aún no se lo han traslado al Consistorio, “con el que esperamos reunirnos pronto, antes de que termine la campaña electoral”, afirma Pizcueta. Insiste en que “no queremos que se nos instrumentalice políticamente”, sin embargo tanto Ciudadanos como el Partido Popular ya se han posicionado en contra del área restringida, mientras que PSOE no descarta ampliar la zona.