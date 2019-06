Madrid Central: sin multas desde mañana, pero con piquetes

Madrid central entra en modo pausa. Esto significa que no habrá multas desde mañana a la espera de que el ayuntamiento haga un estudio que permita conjugar dos cosas: mejora de la contaminación en la capital y que se evite dañar la economía de la zona. Esto sucederá hasta septiembre. Pero no todo el mundo está de acuerdo con que se levanten las restricciones. La plataforma en Defensa de Madrid Central ha hecho un llamamiento para que los defensores de la medida estrella de Carmena acudan a con pancartas, pegatinas o carteles en favor de la medida estrella de la ex alcaldesa, para formar piquetes e informar a los conductores porque “aunque el alcalde sea un irresponsable, les pediremos que sean responsables y dejen su coche en casa”. Han programado dos citas: a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. Lo harán en cinco puntos: Cibeles (con calle Atocha), Atocha, Plaza de Embajadores, Puerta de Toledo y Plaza de España (con calle Gran Vía). “Esta lucha la vamos a ganar, sí a Madrid Central, sí a una ciudad para la gente, no para los coches”, dicen en su llamamiento.

El sábado, 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y 60.000 según los convocantes, se manifestaron para pedir la continuidad de las restricciones al tráfico en el área de 470 hectáreas limitadas al tráfico al considerar que es una “cuestión de salud” y no de ideologías.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado su respeto por la protesta, pero está convencido con la idea de seguir adelante con su medida por una cuestión de “fidelidad a su compromiso de investidura”. De paso ha recordado que el pasado 26 de mayo “la mayoría de los madrileños optó en las urnas por opciones de centro-derecha que defiende que Madrid Central así no funciona”. Es por esto por lo que aseguró que el gobierno municipal “seguirá reuniéndose con todos, tanto los que están a favor de Madrid Central como los que están en contra para escucharles, proponerles y encontrar así un modelo alternativo mejor que sea construido entre todos”.

El Ayuntamiento ha recordado que durante la moratoria sin multas se llevará a cabo una auditoría de los sistemas de control de acceso, ya que hasta ahora, 8 de cada 10 multas se habían puesto de manera errónea. Por otra parte, el equipo de Martínez-Almeida ha recordado que “el coche no es la única causa de contaminación y nuestro objetivo es abordar todos los factores que la producen”.

Líneas de autobuses

Mientras, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) refuerza desde este lunes una decena de líneas de autobús con la entrada en vigor de la moratoria de multas de Madrid Central, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. Los refuerzos de estas diez líneas se traducen en un incremento del servicio del 6,9 por ciento, muy especialmente de aquellas rutas de la zona de la Gran Vía.Se aplicarán en las líneas 1 (Cristo Rey - Prosperidad), 2 (Manuel Becerra - Reina Victoria), 9 (Sevilla - Hortaleza), 44 (Callao - Marqués de Viana), 46 (Sevilla - Moncloa), 53 (Sol/Sevilla - Arturo Soria), 74 (Pintor Rosales - Parque Avenidas), 133 (Callao - Mirasierra), 146 (Callao - Los Molinos) y 148 (Callao - Puente Vallecas).