Las celebraciones del Orgullo (MADO) 2019 conmemorarán este año el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, que dieron comienzo a la reivindicación LGTBI y, con ello también a los activistas de mayor edad.

Por este motivo, en la pancarta que encabezará la manifestación de este año no habrá representantes políticos de ningún partido, al margen de la diputada socialista, Carla Antonelli, que lo hará como activista que ayer recordó cuando participó en España en la primera reinvidicación del Orgullo en 1978.

Con el lema «Rememorando el pasado, construyendo el futuro», el MADO 2019 comienza oficialmente el próximo viernes 28 de junio y se prolongará hasta el 7 de julio. El día 3 de julio tendrá lugar la lectura del pregón por parte de la artista Mónica Naranjo a quien la organización calificó como un «icono cultural del movimiento LGTBI».

Las actividades se desarrollarán en los barrios de Malasaña, Chueca, Las Letras y Lavapiés, con escenarios en la Plaza del Rey (denominada plaza de las reinas), la Puerta del Sol, la Plaza de Pedro Zerolo (donde tendrá lugar el pregón), la Puerta de Alcalá y la Plaza de Colón el sábado 6 de julio donde se instalará el espacio final de la manifestación que parte de Atocha a las 17:30 y se prolongará hasta la medianoche.

En estos espacios actuarán artistas como Marta Sánchez, Azúcar Moreno, Delaporte, La Húngara, Miss Caffeina, Soraya, Falete, Agoney o Ricky Merino. También habrá otras actividades como «Plumas y patitas», un mercadillo y desfile solidario de mascotas adoptadas para luchar contra el maltrato animal, que tendrá lugar en la plaza de Chueca el 30 de junio.

Del mismo modo, en la calle Pelayo se celebrará la tradicional carrera de tacones, el próximo 4 de julio, y, al día siguiente, tendrá lugar la gala Mr. Gay Pride Madrid 2019.

En la presentación de la programación estuvieron ayer presentes la vicealcaldesa madrileña, Begoña Villacís, y el consejero de Cultura y Turismo en funciones, Jaime de los Santos, que se pronunciaron sobre el veto que la organización del MADO 2019 ha puesto a que sus formaciones de origen (Ciudadanos y PP, respectivamente), participen con una carroza en la manifestación-desfile del 6 de julio.

En este sentido, De los Santos lamentó que los organizadores decidan «excluir, cuando lo que se está buscando es la inclusión», si bien compartió absolutamente que los políticos no vayan a estar en la primera línea de la reivindicación en recuerdo a los disturbios de Stonewall. «Creo que es un error levantar muros cuando se intentan destruir. Somos un espejo donde se miran muchos otros países y no creo que en los vetos, porque he tenido que soportar que por ser gay se me vilipendiara», añadió el consejero, que aseguró que estará en la manifestación como cada año.

Por su parte, la vicealcaldesa restó importancia al hecho de que Ciudadanos no lleve una carroza al desfile del Orgullo porque «lo importante no es tanto dónde estés sino lo que hagas», así que no le importa ir «unos metros más arriba o unos metros más abajo» en una manifestación «donde todo el mundo cabe», pero apuntó a que lo que no tiene lugar son «los sectarismos y la inclusión». Sin embargo, la diputada Carla Antonelli reivindicó que «la extrema derecha de Vox no conseguirá que volvamos a entrar al armario», y invitó a que la manifestación «tenga más personas que nunca».