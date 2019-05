El arranque de campaña de Alcorcón empezó con tensión, agresiones y denuncias mutuas entre el PP y el PSOE por una cuestión de espacio donde colocar los carteles electorales.

“A las 2 de la madrugada, estábamos en el inicio de campaña y, cuando habíamos acabado de pegar los carteles, vino un concejal socialista, Miguel Ángel González, con una actitud muy agresiva, provocadora, con muy malas formas, dando gritos y grabándonos a todos. Se lió un tumulto. Con sus formas intimidatorias me pegó un golpetazo. Le dije: “oye, a mí no me pegues, porque estaba fuera de sí”. A una compañera también le dio un golpe con un móvil y tiene un parte de lesiones. Fueron unos hechos muy desagradables porque el inicio de campaña se hace con mucha ilusión y lo que menos me apetece es que nos la vengan a reventar literalmente”, dijo la candidata del PP a la alcaldía de Alcórcón, Ana Gómez.

Al parecer, el conflicto surgió cuando el PSOE entendió que los populares habían ocupado un sitio para la pegada de carteles que le correspondía a su formación.

“Estábamos ocupando un espacio donde tradicionalmente el PP inicia su campaña electoral, aunque no sé si esta vez lo ha pedido de manera provocadora el PSOE. Me parece mal la que montaron porque, con independencia de que estuviera o no autorizado, el que determina que se quiten los carteles es la junta electoral, no el PSOE, que acabó arrancando nuestros carteles. Si ha habido un error o no, se piden disculpas, no creo que la agresividad esté justificada”, dijo Gómez. Otra de las afiliadas que se encontraba en la pegada de carteles y que ya había denunciado con anterioridad al edil socialista, acudió a la Comisaría de Policía a interponer una denuncia por los hechos ocurridos al haber sido golpeada con un móvil, supuestamente, por el Miguel Ángel González. “Me ha pegado y todo”, se lamentaba.

Poco después, el concejal del PSOE en Alcorcón, Miguel Ángel González, denunció al actual alcalde de la localidad y número dos del PP para la Comunidad, David Pérez, por una trifulca en la que, según el socialista, le tiró el móvil de un manotazo. El edil, al que todos conocen como “Miguelón” y es conocido ser especialmente beligerante en los plenos y verse envuelto en bullas. Además, denunció a la Junta Electoral la vulneración de la normativa electoral por parte del PP, “al utilizar un espacio asignado para el PSOE para la propaganda electoral”. El PSOE asegura que minutos después de que varios de sus militantes hubieran pegado los carteles de su candidata, Natalia de Andrés, en los espacios habilitados para ello, militantes del PP, con el alcalde y su candidata del PP a la cabeza, Ana Gómez, empezaron a colocar su propaganda sobre la del PSOE instalada previamente en la confluencia de la calle Mayor con calle Nueva que, aseguran que estaba asignada para su formación. Es por ello por lo que dicen que el PP estaba “vulnerando claramente la normativa electoral”. Ese fue el motivo por el cual sus militantes y concejales se pusieron a grabar con sus móviles, según el PSOE.

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la supuesta “agresión” del concejal socialista de Alcorcón ya que “en ningún caso agredir a una mujer está justificado”.