Rocío Monasterio asegura que no se constituirá la Mesa de la Asamblea por el veto de Cs

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, da por hecho que no habrá acuerdo con su formación para conformar la Mesa de la Asamblea de Madrid al no haberse abierto una negociación hasta la fecha con PP y Ciudadanos, por lo que actuarán de la misma forma que han hecho en el Congreso.

En una entrevista con Europa Press, Monasterio ha señalado que próximamente se tiene que votar la composición de la Mesa y que no existe ningún acuerdo con Vox y, por tanto, "ningún compromiso con nadie".

"Ni siquiera tendremos posibilidad de un puesto en la Mesa. Pasará como en el Congreso de los Diputados, que seguiremos haciendo políticas sin tener un puesto en la Mesa", ha apuntado la dirigente de la formación liderada por Santiago Abascal. "Como no sabemos nada de nadie, no podemos decir que tengamos algo sobre la mesa sobre lo que decidir. No hay nada. Ni siquiera hemos estado sentados en una mesa hablando de lo básico", ha ahondado.

En este sentido, y preguntada sobre si aún hay tiempo de fraguar un pacto para que Vox esté presente en este órgano parlamentario o, por el contrario, lo descarta, Monasterio ha dicho que esa decisión no le corresponde a ellos. "No tenemos que descartarlo nosotros, nos han descartado Ciudadanos, nos han descartado ellos a nosotros", ha remachado al respecto.

La futura diputada en la Asamblea de Madrid ha asegurado que, en materia de pactos postelectorales, Vox desde el primer días después de las elecciones ha tenido una "mano tendida" a sentarse en una mesa de negociación pero la realidad es que eso no ha sucedido.

"No hemos hablado con el señor Ignacio Aguado (Cs) ni con la señora Isabel Díaz Ayuso (PP) porque tampoco nos han llamado para reunirnos. Seguimos con la disposición de sentarnos en una mesa por si quieren que formemos parte con algún acuerdo", ha explicado.

Preguntado sobre si acudirá a la convocatoria de reunión que le ha trasladado el candidato socialista, Ángel Gabilondo, en la ronda de contactos que ha abierto como fuerza más votada, Monasterio ha dicho que acudirá pero desde la óptica de que será un encuentro enmarcado en la pura "cortesía parlamentaria".

"Creo que el señor Gabilondo cumple con las normas básicas de cortesía parlamentaria, que es mandar a todos los grupos una carta de bienvenida y para un primer contacto. Creo que es algo lógico y eso no quiere decir que tenga esperanzas de llegar a algún acuerdo con nosotros más allá de una reunión de cortesía. Yo creo en la cortesía parlamentaria (...) Si quiere reunirse para una bienvenida, por supuesto que voy", ha detallado la candidata de Vox, informa Ep.