Vox pide un acuerdo a la murciana en Madrid y exige que Cs se siente a la mesa

Vox “tiene prisa” por que se cree un gobierno en la Comunidad de Madrid y cree que esto será factible imitando la vía seguida en Murcia, donde este jueves se prevé que se forme gobierno. La candidata de Vox, Rocío Monasterio, exige en Madrid lo mismo que ha ocurrido en la comunidad murciana, es decir, que haya una negociación en el que se sienten a la mesa de la negociación PP, Cs y Vox.

“Hablando se entiende la gente por eso invitamos al Sr. Aguado a que nos reunamos esta semana para poder así desbloquear el Gobierno de Madrid. Murcia es el mejor ejemplo (...) Porque no tiene sentido que me reúna con la Sra Ayuso a negociar un documento que luego el Sr. Aguado no quiera ni leer ”, ha dicho en declaraciones realizadas en la Asamblea de Madrid.

Por lo pronto, Monasterio ha asegurado que ha mantenido contactos con Díaz Ayuso pero “no tenemos noticias de Ignacio Aguado”. Ha remitido un documento a la candidata del PP que, en su opinión, puede ser la base sobre la que evolucionar a un acuerdo definitivo que permita a las tres partes estar contentas.

Monasterio detalló que este texto es la séptima versión del que planteó en los comienzos de la negociación y “ahora invitamos a Aguado para que sea un acuerdo a tres, pero no creemos que sea conciliador ni de quien quiera entenderse decir que tiene un documento pactado con el PP de 155 medias y que Vox tiene que aceptarlo. Creemos que sobre ese documento podemos entrar a opinar y modificar cosas, como lo de crear más consejerías”.

Monasterio ha detallado que, como ocurre en Murcia, su partido “estará en la oposición porque no queremos estar en un gobierno que pasa de 9 a 13 consejerías, nos da pudor”. Por eso apuntó que esa será una de las “sugerencias” que planteará en le acuerdo a tres.

Vox, que ya ha dicho que “hará todo lo posible para que no haya nuevas elecciones” y propone copiar casi literalmente el acuerdo murciano.

Había planteado la derogación de artículos de la ley LGTBI que, a su modo de entender, atentan contra la libertad de la educación que los padres quieren para los hijos y, ahora, se daría por contenta con que se aplicase la fórmula murciana, que contempla la posibilidad de que los padres no puedan enviar a clase a sus hijos cuando se imparten determinados contenidos.

También está dispuesta a que todo pueda quedar reducido a un acuerdo verbal. “A mí lo que me interesa es el compromiso. No estoy cerrada a un modelo de acuerdo tenemos que ser creativos y estoy dispuesta a ser flexible si están cómodas las tres partes pero para llegar a esa fórmula tenemos que sentarnos en una mesa”.

Monasterio ve viable una investidura la semana próxima. En cualquier caso, “tenemos claro que no vamos a dejar entrar a los socialistas, pero también tenemos que intentar no hacer políticas propias de socialistas que es aumentar el gasto de forma descomunal. Me gustaría que repensáramos en este acuerdo el tema de las consejerías y que los recursos deben estar dedicados a lo que de verdad les interesa a los españoles”, sentenció.