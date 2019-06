Nueva temporada de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Maestranza

La nueva temporada de La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla para 2019/2020, que lleva por título «Genios», fue presentada ayer por la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; el delegado de Cultura, Hábitat Urbano y Turismo, Antonio Muñoz; y el director artístico de la ROSS, John Axelrod, que ya le pone punto y final a su paso por la Orquesta.

Tanto los responsables públicos de las diferentes administraciones como el director estadounidense recalcaron que se abre una nueva etapa en la que pretenden llevar a la Maestranza a un público más amplio y a un nivel excepcional. Para ello se ha destinado mas de un millón de euros entre la Junta de Andalucía, que ha aportado 1.143.000 euros, y el Ayuntamiento, que ha incrementado su dotación con 290.000 euros. En palabras de Patricia del Pozo, «las administraciones públicas hemos redoblado nuestro compromiso en un ejercicio de responsabilidad» de forma que se «se ha logrado eliminar un déficit histórico, sanear la sociedad y prepararla para el futuro». Durante la presentación, Antonio Muñoz incidió en «el auténtico placer y entendimiento extraordinario» que está experimentando con la Consejera de Cultura y su equipo, a pesar de las discrepancias políticas.

También se abordaron algunos problemas por los que pasa la ROSS, aparte de la financiación y las jornadas de huelga. Por ejemplo, aún no han encontrado a ningún gerente que se haga cargo de la entidad. Para el delegado de cultura es una prioridad y ha confesado que «para el último trimestre del año», es decir, después de las vacaciones de verano, tienen que encontrar a una persona que «pudiera alcanzar el reto que tiene la Orquesta : incorporar a los jóvenes a los conciertos de la ROSS.

“Genios: retrato de los artistas y del ideal romántico”: John Axelrod deja la ROSS después de cinco años al frente

Para John Axelrod, la música trasciende a niveles existenciales. Según él, «estamos aquí por la misma razón por la que existimos, para hacer música». Desde el respeto hacia Sevilla, una ciudad que siempre ha querido llevar hacia lo más alto en cuanto a música se refiere, el director de orquesta norteamericano ha diseñado el nuevo calendario de conciertos que podrán disfrutar todos los andaluces desde el 24 de octubre de este mismo año. La nueva temporada se inspira en los retratos de los artistas del siglo XIX, una de las épocas de mayores contrastes de la historia y que más ha significado en el devenir de la música en la humanidad. Axelrod ha bautizado esta última sesión como Genios «para representar a los grandes compositores que han liderado el ideal romántico».

El programa se abre en octubre con «Amor de Wagner», que contará con la batuta del titular Axelrod. El segundo de los conciertos, al mes siguiente, girará en torno a tres famosos compositores, Mendelssohn, Mozart y Moreno. El tercer ciclo estará dedicado íntegramente al profundamente romántico Chaikovski. La cuarta temporada, en enero de 2020, rinde homenaje al V Centenario de la vuelta al mundo de Magallanes y, de esta forma, hasta 14 conciertos harán de la Maestranza un lugar mágico.

Algunos han calificado al director como un luchador y una persona no solo extraordinaria en el ámbito de la música sino en su vida personal. El delegado de cultura, Antonio Muñoz, le quiso reconocer públicamente «el pensamiento optimista que siempre ha tenido» porque «hasta en los momentos más difíciles siempre ha irradiado ciertas dosis de optimismo». Cuando acabe el ciclo, a finales de junio de 2020, según expusieron, Axelrod habrá dotado a Sevilla de un programa de prestigio dentro y fuera de nuestras de fronteras, dejando una huella que habrá contribuido a hacer real una orquesta de máximo nivel en nuestro país.

La huelga de músicos, el tema pendiente para la administración

«Respeto absoluto a los trabajadores y el comité de empresas», reiteró varias veces la consejera de Cultura Patricia del Pozo, sobre la situación laboral de los músicos. Sin embargo, se encuentra «sorprendida» porque la situación financiera de la ROSS «no es nueva» y afirma que obedece a una mala gestión «que ha habido entre los años 2012 y 2016» por lo que no es una deuda «generada en los últimos cinco meses». No obstante, sí que desvelaron una buena noticia para los músicos: las negociaciones no están rotas, «quieren dialogar muchísimo» y buscar los puntos en común que unen a la Orquesta. Por su parte, los trabajadores reclaman la negociación del convenio colectivo y exigen un calendario que contemple la recuperación de sus salarios, que están congelados desde 2009.