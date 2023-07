18 Soletes en los que empezar un buen día disfrutando de un fantástico desayuno

Hace dos semanas que Guía Repsol anunció su nueva lista de Soletes de Verano. Entre los 313 establecimientos hay cafeterías, terrazas, heladerías, restaurantes, vinotecas y diversos bares. Todos ellos cuidadosamente seleccionados con el objetivo de sacar el máximo partido a la época estival.

En este caso hablaremos de las cafeterías y de sus desayunos. Pues siempre se habla de restaurantes donde comer bien o de bares y vinotecas para disfrutar de un buen 'after work'. Sin embargo, aunque el desayuno es la comida más importante del día, a veces, no se le da la importancia que merece. En mitad de la rutina del día a día, por lo general, se dedica muy poco tiempo al desayuno. No obstante, ahora que ha llegado el verano y que la inmediatez y las prisas han quedado atrás, estas son 18 opciones en las que disfrutar de un desayuno completo.

Tú eliges lo que más te guste: dulce o salado, café o zumo, tostadas o bollería, continental o mediterráneo. Las opciones son múltiples y estos Soletes han sido escogidos por su buena calidad de café, por su repostería casera recién hecha y por su variedad de platos presentes en la carta.

18 Soletes en los que desayunar en España

De norte a sur, la primera parada es en tierras gallegas. Concretamente en Café Tertulia, en Santiago de Compostela. Un establecimiento que cuenta con una carta completa en la que se puede disfrutar de repostería casera, de tostadas, sandwiches o incluso de un brunch.

La ruta de Guía Repsol en cuestión de desayunos continúa en Asturias. En este caso con dos establecimientos: Áureo en Oviedo y Las Terrazas de Sardalla en Ribadesella. Los dos tienen cosas muy diferentes que ofrecer a quien va a visitarlo. El de la capital destaca por una repostería muy cuidada y un café especializado, mientras que en Ribadesella se puede disfrutar de un rico brunch con unas vistas privilegiadas hacia las montañas.

Continuando la ruta en el norte, la siguiente parada es en el País Vasco. En Vitoria-Gasteiz se encuentra Lepic, cafetería en la que se puede disfrutar de unos ricos bowls de yogurt con fruta y otros toppings. En Balmaseda, Vizcaya, está situado Skamata. Un establecimiento en el que hay desde tortillas hasta tartas, no sin olvidar sus populares pinchos y galletas caseras.

En Cataluña destaca Foix de Sarrià ubicado en Barcelona. Una pastelería que sigue en pie desde 1886 que se fundó y que es conocida por vender turrones artesanales y tartas de boda. Muy cerca de Cataluña, se encuentran las Islas Baleares y concretamente en Palma de Mallorca está El Perrito. Un establecimiento en el que caben todo tipo de desayunos: desde bagels estadounidenses y desayunos ingleses hasta bowls brasileños de açai.

Bowls brasileños de açai en El Perrito Javier Fernández Ortega - Guía Repsol La Razón

En Castilla y León se encuentra La Prostería Kamín, en León. Una cafetería que destaca por sus galletas de chocolate y nuez, por sus muffins y por la multitud de sabores artesanos de sus helados. En Segovia está situado Limón y Menta, una pastelería que es especialista en dulces segovianos, tales como el ponche, los mantecados, las rosquillas, las yemas y los crocantinos.

Ya en el centro de la península, en Madrid, se encuentra Santa Eulalia Patisserie, una pastelería especializada en repostería francesa que también tiene platos salados como los huevos revueltos o los molletes de ricota. Nepo Café está situado en Pozuelo de Alarcón, destaca por su tienda online desde la que venden su especialidad más preciada: su café. En Getafe se emplaza Monroebakes, una pastelería especializada en repostería japonesa.

Santa Eulalia Patisserie Sofía Moro - Guía Repsol La Razón

En Cáceres está Ronco Tovar, un negocio que es famoso por sus churros. Pero además, en su carta, también tiene una amplia selección de tostas con productos típicos de la zona.

En el sur, en Andalucía, se encuentra Gastrokook, concretamente en Castellar de la Frontera, en Cádiz. Una pastelería de la que pueden disfrutar todos los que lo deseen debido a su tienda online y a sus cajas gourmet. En Mairena del Aljarafe, en Sevilla, está situado Alquimista Coffe Lab. Una cafetería que destaca por su café procedente de Honduras y por su tarta de remolacha y chocolate.

Y en las Islas Canarias, por último, se encuentran en Santa Cruz de Tenerife, Habatonka Factoría Dulce y Pastelería David Rodríguez. Ambos destacan por sus productos artesanos y por su apuesta salada, aunque en su carta nunca faltan los dulces. En Las Palmas está situada la pastelería Yeray Reyes que son muy conocidos en la zona por sus Canary Rolls.

Todos estos Soletes se pueden encontrar en la aplicación de Guía Repsol, donde además aparecerán otros restaurantes y bares recomendados así como todos los Soles y actividades variadas para realizar.