¿Qué bancos no te cobrarán comisiones aunque no tengas ingresos?

Ante la avalancha de comisiones que ha afectado a miles de clientes durante los últimos meses, especialmente a aquellos que no tienen una nómina domiciliada en su banco, muchos consumidores se han propuesto dejar de pagar por el mantenimiento de sus cuentas cuanto antes.

El Instituto Nacional de Estadística cifró el aumento interanual de las comisiones bancarias y de oficinas de correo en un 10,6% el pasado mes de noviembre, un incremento que se ha notado en el bolsillo de muchos clientes, que han visto como su cuenta puede llegarles a costar más de 200 euros al año.

Pero dejar de pagar comisiones es fácil incluso aunque no se tengan ingresos regulares. A veces, basta con consultar las condiciones de la cuenta corriente para comprobar si se pueden cumplir otros requisitos que eximan del pago de comisiones, como recibir transferencias de un importe mínimo desde otro banco. O también revisar la oferta de la propia entidad en busca de otra cuenta cuyas condiciones sean más favorables, explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com, que han analizado cuáles son los mejores bancos sin comisiones y sin nómina de 2022.

El plan b es abrir una cuenta en una entidad nueva que no cobre comisiones si no se tienen ingresos. Pero ¿a qué entidades se puede recurrir para dejar de pagar si no se cobra una nómina cada mes?

Las mejores cuentas sin comisiones y sin nómina

BBVA ofrece a los nuevos clientes una cuenta digital sin gastos de mantenimiento, con transferencias online gratuitas, Bizum y una tarjeta de débito sin cuotas anuales para cada titular. De hecho, la Cuenta Online de BBVA puede abrirse de forma individual o con otro interviniente, por lo que puede ser una solución para aquellos que buscan una cuenta conjunta sin comisiones.

El banco azul pone a disposición de sus clientes más de 4.500 cajeros, así como una app galardonada en múltiples ocasiones con la que se puede realizar la mayoría de las gestiones del día a día. La cuenta solo puede contratarse por Internet y no hace falta domiciliar una nómina, ni recibos ni mantener un saldo mínimo.

Otra entidad que comercializa una cuenta online sin comisiones y sin requisitos de vinculación es Openbank. La Cuenta Corriente Open no cobra por emitir transferencias ni por la tarjeta de débito ni por sacar dinero en más de 7.000 cajeros del Santander. Además, permite enviar dinero por Bizum y ofrece descuentos en compras. Puede contratarse por Internet en cuestión de minutos. Aunque admite hasta cinco titulares, solo el primero recibirá una tarjeta gratuita.

También Abanca incluye en su catálogo una cuenta sin comisiones y sin nómina obligatoria, la Cuenta Clara, contratable tanto por nuevos clientes como por aquellos que ya forman parte del banco. Eso sí, solo puede darse de alta por Internet y las operaciones básicas deben llevarse a cabo por web, app o cajeros. El banco gallego no cobra comisiones por las transferencias, colabora con Bizum, permite sacar dinero gratis en una amplia red de cajeros y ofrece, a los menores de 35 años, la posibilidad de realizar cinco reintegros al mes sin coste en el extranjero. Abanca envía una tarjeta de débito gratuita a cada titular (un máximo de dos).

Operativa online

Según HelpMyCash, la lista de los bancos sin comisiones que no exigen una nómina obligatoria es extensa e incluye entidades como Liberbank, que fue absorbida el pasado año por Unicaja, N26, EVO Banco o imagin, el banco móvil de CaixaBank.

Algunas ofertas son solo para nuevos clientes, por lo que hay que revisar la letra pequeña. Lo que sí comparten todas las cuentas sin comisiones y sin nómina es que son digitales. Se pueden contratar online y están pensadas para que el cliente saque dinero, pague sus recibos o haga transferencias fuera de las oficinas. De hecho, algunos bancos penalizan a los clientes que acuden a sus sucursales a realizar operaciones de pago básicas cobrándoles comisiones.