La innovación y el emprendimiento tienen una cita ineludible con el South Summit 2022

Del 8 al 10 de junio está teniendo lugar una nueva edición del South Summit, en la que conectan inversores, startups y ponentes nacionales e internacionales de referencia. De nuevo, el escenario es de La N@ve y el formato sigue siendo híbrido, en este nuevo contexto de normalidad tras la gripalización de la COVID-19.

La plataforma cumple 10 años siendo uno de los encuentros más importantes del emprendimiento y la tecnología y en esta ocasión traerá la cartera de inversión más elevada de toda su historia. BStartup, la iniciativa de Banco Sabadel para apoyar a jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas a desarrollar sus proyectos, repite desde el inicio, como patrocinador global, ya que comparte mucho de su ADN con el espíritu del South Summit.

De esta forma, Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, celebraba la satisfacción de poder acudir al décimo aniversario y explica que su entidad ha sido pionera en España en integrarse en el ecosistema de Startups. “Desde entonces hasta ahora hemos participado en más de 70 proyectos y tenemos más de 5.000 clientes de startups”, lo que convierte al Sabadell en un compañero perfecto para las empresas incipientes.

Una de las formas en las que estuvo presente el banco fue a través de la moderación de ponencias que trataron temas de actualidad, de gran interés para el público emprendedor.

Cómo pueden ser más rentables y eficientes nuestras empresas

Este fue el caso de la charla “Ecommerce strategies to boost profitability and efficiency”, que estuvo liderada por Elena García, asesora de BStartup, a quien acompañaron Francesc Cot, cofundador y CEO de Incapto Coffee; Daniel Rubio, líder en estrategia digital de Google; Diego Marcos, cofundador de PAYCOMET; y Pepita Marin, cofundadora y CEO de We Are Knitters.

El miércoles 8 tuvo lugar la ponencia “Ecommerce strategies to boost profitability and efficiency”". FOTO: Banco Sabadell La Razón

Durante esta ponencia, los asistentes pudieron escuchar las historias que se esconden tras cada una de estas empresas y algunas reflexiones desde el punto de vista del entorno digital.

Por ejemplo, Pepita Marin contó de su empresa We Are Knitters que su crecimiento en el mundo online fue prácticamente orgánico en su totalidad, ya que tuvo mucho que ver el que las personas que consumían su producto -en este caso, material para tejer-, quisieran mostrar al mundo en redes sociales sus creaciones, algo que ocurrió de forma especial en la pandemia. Tanto ha sido su crecimiento que su marca va a abrir su primera tienda permanente.

Por su parte, Francesc Cot valoró de su empresa de café Incapto Coffee la apuesta que han realizado por poner el servicio al cliente en el centro de sus esfuerzos. Lo hacen ofreciendo una cercanía inédita en muchas otras empresas, con formas de contacto como WhatsApp o llamadas telefónicas, muy integradas en el día a día de los usuarios.

Daniel Rubio de Google ofreció algunas claves del futuro de los anuncios online, haciendo especial hincapié en que el futuro del marketing digital no versará sobre aparecer en anuncios en todas partes, “sino en que estos anuncios aparezcan de forma relevante” para no bombardear al consumidor. En definitiva, ser más rentables con menos.

Diego Marcos aportó una visión más centrada en el viaje del cliente y, sobre todo, en el momento crítico de la transacción ya que aunque a todo el mundo le gusta comprar, “a nadie le gusta pagar”. Por ello, apuntó que este paso es uno en el que hay que tener especial cuidado a la hora de confeccionar la experiencia de compra y, sobre todo, hay que evitar tener miedo a interpretar los datos que este último paso puede ofrecer. “Hay que usar los datos, no solo almacenarlos”, concluyó.

Celebrando una década de innovación

Además, Banco Sabadell también ha estado presente en la ponencia “10 years of Startup Success Stories”, en el que se ha querido destacar el papel del ecosistema español como perfecto cultivo para las buenas ideas.

Para ello, la moderadora Yolanda Pérez, directora de BStartup invitó al escenario a Laura Urquizu, CEO y Presidenta de Red Points, y a Felipe Navío, cofundador y co–CEO de Job&Talent, dos empresas conocidas como los “unicornios españoles”.

Ambos ponentes, según pudieron contar, dieron el salto al emprendimiento después de su experiencia en la empresa privada.

Laura Urquizu, quien inauguró la ponencia, recordó dar el salto en septiembre de 2014, movida por su gran interés por la transformación digital. Su empresa, Red Points, es una de las más importantes de hoy en día en ciberseguridad y protección de marca. Casi 8 años después, Red Points genera 62 millones de dólares y cuenta con una plantilla de 300 personas.

Su crecimiento se basa, en gran parte, en la combinación de una tecnología que entonces era incipiente, con una gran falta de soluciones para empresas pequeñas y medianas que no estaban recibiendo el asesoramiento que necesitaban en aquel momento. Además, el apostar por el negocio al otro lado del charco, estableciéndose también en Estados Unidos, también disparó sus cifras, como cuenta la CEO de Red Points.

Además, a la pregunta de la moderadora sobre lo que le hubiera gustado saber de antemano en el momento de emprender, Urquizu definió su experiencia como una “montaña rusa”. También se dirigió a la audiencia, donde seguro habría muchas startups, para aconsejarles no dejarse impresionar por perfiles muy llamativos a la hora de contratar “fijándose en que vengan de Silicon Valley”; en su lugar, propuso buscar aquellos en los que el encaje sea cultural, ya que solo esto es sinónimo de éxito.

La moderadora Yolanda Pérez, directora de BStartup, con Laura Urquizu, CEO y Presidenta de Red Points, y a Felipe Navío, cofundador y co–CEO de Job&Talent FOTO: Banco Sabadell La Razón

Felipe Navío, por su parte, se remontó a su experiencia como consultor en una de las más grandes empresas internacionales, como es McKinsey. De ahí, se lanzó al emprendimiento en 2008-2009, un momento muy difícil durante los años de la crisis, en los que el desempleo era uno de los problemas de la agenda nacional.

Para ello, decidió reformular su modelo de negocio y hoy, su empresa Job&Talent sirve de marketplace entre diferentes agentes relacionados con el mundo laboral, además de ofrecer otro tipo de cuestiones, como la inclusión financiera, formaciones, sesiones de coaching.

El camino para llegar ahí no siempre fue este. Tras unos primeros años totalmente inmersos en un modelo de negocio tradicional, Navío y sus compañeros se dieron cuenta de que necesitaban cambiarlo, romper con lo hecho hasta ahora y apostar por un producto “no que fuera bueno, sino que fuera genial”.

Echando la vista atrás, Navío, al igual que Urquizu, pone en valor la importancia del talento cultural, algo de lo que no es “fácil darse cuenta desde los comienzos”. Y además, aconseja ir más allá de la contratación, ya que, a veces, lo mejor es “dejar marchar” a algunas personas.

Ambas empresas, tanto Red Points como Job&Talent, miran al futuro con entusiasmo y esperan muy buenos pronósticos para los próximos años. “Después de la pandemia, de una guerra y de la situación económica, podemos decirle a los retos que están por venir que aquí estamos”, concluyó Urquizu.