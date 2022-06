Los depósitos bancarios en junio rompen la barrera del 1% TAE para un año

Junio está siendo un mes lleno de cambios para los depósitos bancarios: las entidades suben los intereses de los productos y el Banco Central Europeo confirma la subida de tipos a 0,25 puntos para julio. Y, aunque aún quedan dos semanas para el inicio del mes, el mercado de los plazos fijos ya ha modificado sus rentabilidades.

De hecho, varias entidades europeas elevan la rentabilidad de los plazos fijos por encima del 1% . Eso sí, las mejores ofertas se encuentran en bancos europeos, sobre todo italianos y franceses. Los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com hacen una radiografía del mercado.

¿Cuáles son las mejores ofertas del mercado actualmente?

Entidades de países como Bélgica, Italia o Francia son las que ahora mismo presentan las mejores ganancias a los clientes.

El hecho de que no se encuentren en España no debería ser un impedimento para no contratarlos. Es más, el proceso para adquirir uno resulta sencillo si se hace con la ayuda de un intermediario adecuado, como puede ser la plataforma Raisin. Esta entidad alemana permite contratar depósitos de toda Europa desde su aplicación o su página web, sin aplicar costes por los trámites y aportando toda la información traducida al castellano.

En esta plataforma, los depósitos a la cabeza para el plazo de un año son el depósito del banco belga Centrale Kredietverlening N. V. (CKV) con un interés de un 1,22% TAE . También el depósito del banco italiano Banca Progetto con un 1,15% TAE para un año.

A más corto plazo, el premio es para la entidad Haitong Bank, un banco con sede en Portugal y sucursal en España. Este banco tiene un depósito a nueve meses con una TAE de 0,55% y un depósito a seis meses con una TAE de 0,51%.

Mientras que los depósitos a dos años de la italiana Banca Progetto tiene una rentabilidad del 1,56% TAE y el depósito a tres años del banco eslovaco PrivatBanka llega hasta el 1,72% TAE.

¿Es recomendable adquirir un depósito a largo plazo?

El mercado ofrece depósitos a largo plazo y suelen tener rentabilidades más o menos atractivas, pero los expertos advierten que no es lo más recomendable.

“El BCE anunció al menos dos subidas de tipos —una en julio y la otra en septiembre— esto quiere decir que, si llegan a ocurrir, los bancos muy probablemente mejorarán sus rentabilidades. Por ende, escoger un depósito a más de un año o un par de años puede resultar siendo una estrategia poco acertada, pues no se podrá aprovechar de estas subidas. Sin embargo, desde HelpMyCash.com siempre recomendamos valorar bien los intereses de cada uno e informarse bien antes de contratar cualquier producto financiero. Entender y planificar es la clave para una estrategia de inversión inteligente”, añaden los especialistas.

¿Por qué no es recomendable contratar depósitos que superen los dos años? Cuando se deposita el dinero en un plazo fijo se hace con vistas a no retirarlo hasta que termine el plazo. Si alguien contrata un depósito a cinco años, por ejemplo, no podrá beneficiarse de las futuras subidas de los tipos, sino que tendría que esperar hasta que venza el plazo de su depósito para poder disponer del dinero y volver a invertirlo.