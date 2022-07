“La financiación inmobiliaria con capital privado está más fuerte que nunca”

DEXTER, gestor e intermediario financiero, acumula más de veinte años de experiencia en el sector y está haciendo posible la aportación de capital privado, a través de una treintena de fondos de inversión y fondos deuda, para la financiación en todo el espectro inmobiliario y urbanístico: del residencial al comercial, del hotelero al industrial o el logístico. Yeidy Ramírez es la CEO de la compañía, con sus cuarteles generales en plena milla de oro de Marbella.

¿Qué cambios se prevén en la economía en la segunda mitad de 2022?

Cuando los indicadores nos hacían pensar que íbamos a una salida del escenario covid rápida y limpia, vemos que factores como la guerra de Ucrania han vuelto a mover el tablero. Cada economía debe ver sus propias fortalezas. En España, el turismo y la construcción, ligada a numerosos desarrollos urbanísticos, están en un momento, de nuevo, espléndido. Y es fundamental que así siga siendo para arrastrar positivamente al resto de sectores productivos. Los fondos de inversión ven nuestro país como uno de sus blancos prioritarios, y de una manera constante en el sector residencial. Hay una rentabilidad considerable. Hay una apuesta por colocar capital en España. Creo que tenemos que mirar esta tendencia, siendo realistas, con optimismo. Y a eso estamos ayudando cada día desde DEXTER.

¿Vive el mercado inmobiliario una situación de continuidad o de cambio? ¿En qué sentido?

Hablo esencialmente desde mi responsabilidad y desde mi ángulo, el financiero. En general, y antes de la crisis y el pinchazo de la burbuja de hace 15 años, las promociones se alimentaban de la financiación fácil y previsible que facilitaba la banca tradicional y, en el caso particular de España, las cajas de ahorros. Ese modelo quebró y hoy el mapa es muy diferente. El capital privado alcanza un porcentaje en nuestro país que está llegando casi al 20% del total. Quiero decir que promotores y constructores están diversificando las fuentes de financiación, y están viendo en nosotros agilidad, seguridad, transparencia, especialización, rapidez en definitiva para contar con los recursos que necesitan para crecer. En ese sentido, hay un gran cambio que va en la línea de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno.

Ya ha citado algunas ventajas del capital privado en un escenario tan cambiante, en el que quienes demandan recursos económicos buscan seguridad y buenas condiciones, como siempre, pero también la inmediatez: el tiempo es oro…

En efecto. Y ésa es una de las razones por las que la financiación inmobiliaria con capital privado está más fuerte que nunca. Los empresarios ya no la están contemplando como una última opción, que puede estar ahí si fallan todas las demás. Frente a un día a día en el que se tienen que topar con barreras burocráticas, con demoras y dilaciones, con requerimientos o solicitudes que se quedan en una ventanilla sin respuesta… frente a eso, están encontrando nuestra experiencia, nuestra competitividad, nuestra propia voluntad de trabajar codo con codo con ellos, como aliados… y, desde luego, están viendo que el capital privado comparte su sentido de urgencia, de impulso a su negocio. Es una cuestión de profesionalidad, de competitividad, pero también de implicación personal.

Ustedes tienen su sede en Marbella, en plena milla de oro. No sé si en un entorno tan internacional y tal vez tan elitista, ven las determinadas tendencias financieras e inmobiliarias por anticipado…

Me gusta presumir de mi equipo, porque contamos con profesionales de altísimas capacidades y con trayectorias absolutamente contrastadas. Y me gusta presumir de Marbella. Ha logrado que a su alrededor crezcan hoy algunas de las urbanizaciones más atractivas de Europa. Al mismo tiempo, que lleguen empresarios muy importantes de todos los rincones del mundo. Estamos ayudando, a través de nuestros fondos, que son esencialmente internacionales, a ese proceso de expansión en una zona privilegiada de la costa. Pero es cierto que, igualmente por las operaciones que llevamos a cabo en grandes ciudades o capitales como Madrid, viajo mucho a lo largo del mes. Sí, la Costa del Sol está hoy en la cresta de la ola y pienso que lo que está sucede allí está anticipando en parte tendencias más generales. Pero hay numerosos desarrollos urbanísticos en toda España, y en todos los sectores, en los que encontramos a compañías que están apostando por el capital privado como parte de su estructura financiera.

La financiación alternativa, ¿debe verse hoy en términos de competencia o de complemento de la banca tradicional?

Desde luego, le aseguro que no es nuestra óptica ni nuestra perspectiva esa idea de rivalidad o conflicto. Piense que en DEXTER hacemos posible la financiación, a través de los acuerdos con nuestros fondos, operaciones que van desde un millón hasta 150 millones de euros. En ocasiones esa arquitectura financiera no sólo tiene su lógica complejidad, sino piezas que casan unas con otras y, por supuesto, fases en su diseño y ejecución. Me refiero a que hay, quizá cada día más, operaciones de financiación híbrida: nosotros entramos en un primer impulso, con las primeras disposiciones de capital, materializando esa liquidez y esa fuerza inicial, sin generar tapones o parones… y con el proyecto ya avanzado, el empresario busca la fórmula más tradicional de la banca. Es una relación de convivencia necesaria: a fin de cuentas, el éxito del crecimiento de las empresas es el de los propios actores que lo propician.

¿Cuáles son las metas que se plantea DEXTER, en tanto que compañía líder en capital privado?

También nosotros, como compañía ya consolidada y en un entorno tremendamente exigente, estamos en nuestro proceso de crecimiento y expansión interno. Contamos con colaboradores en toda España, igualmente con presencia en más de 15 países y 4 continentes. Es verdad que fruto de esa solidez que, dicho sea con toda modestia, se está percibiendo en el sector, los empresarios están buscando nuestro apoyo para proyectos de unos volúmenes grandes; y en otros casos para proyectos icónicos, arquitectónicamente impresionantes, de los que tienen un valor especialmente simbólico para la fisonomía de una capital, sea en el interior o la costa. No sé si calificar eso de objetivo a largo plazo, pero desde luego es algo que marca el progreso de la empresa y que para mí personalmente es motivo de satisfacción.

No es quizá frecuente, en un sector aparentemente frío como el financiero, tratar a los clientes ‘como aliados’, o ‘con cercanía y siempre acompañándoles’, como usted ha señalado en más de una ocasión…

Es que en mi opinión no podemos olvidar que las empresas las hacen las personas, y las personas tienen alma, emociones y un estilo. Yo creo en los valores de la empresa, en la ética, en su responsabilidad corporativa ante la propia sociedad, en las buenas prácticas… no son simplemente palabras. Es una forma nuestra de hacer las cosas, de trasladarlo al cliente, de involucrarlo, de alinearlos… por supuesto, pienso que esa parte humana no debemos perderla. En nuestro caso está sumando mucho y nos está ayudando a fidelizar clientes. Empresarios que sienten que nuestra empresa es su casa, que vamos de la mano desde que entran el primer día por la oficina hasta que culminamos las operaciones. Se crea un círculo virtuoso que se transforma en una inspiración increíble para seguir siempre adelante.