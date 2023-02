Regala belleza y mucho amor para San Valentín con estos cuatro cofres de Atashi Cellular Cosmetics

El amor está en el aire en este mes de febrero, porque en unos días llega San Valentín, el día del romanticismo y de los regalos por excelencia. Pero nosotras tenemos claro que el mejor obsequio es quererse, mimarse y cuidarse una misma. Por eso, nosotras somos de las que creemos que no hay nada mejor que regalar cuidado personal, porque la belleza más real nace de los mimos que le demos a nuestra piel a diario. Y hablando de regalar belleza, apostamos siempre por una de nuestras firmas españolas favoritas, Atashi Cellular Cosmetics. Nuestra favorita y la de celebrities como Vicky Martín Berrocal, Carmen Lomana, Mar Flores o Eugenia Osborne, y es que fueron ellas quienes nos descubrieron estos cofres de belleza en Navidad y que nosotras queremos regalar para San Valentín. Cuatro cofres exclusivos de Atashi Cellular Cosmetics, que serán la mejor flecha de amor (y de amor propio) que nos puede regalar Cupido. Porque autoregalarse también es muy importante. Y además, desde hoy hasta el 14 de febrero, todos los cofres tendrán un 20% de descuento en la web de Atashi Cellular Cosmetics.

Cofre firmeza y luminosidad | Sérum alta eficacia liting + Contorno de ojos lifting (53,40 euros)

El Cofre Ritual Lifting Iluminador de Atashi Cellular Cosmetics está pensado para devolver la firmeza a la piel y aportar una mirada radiante, luminosa y rejuvenecida. Además, nuestra herramienta top de regalo, la novedosa chuchara Gua Sha Spoon de Jade. Este cofre contiene el sérum de alta eficacia lifting y el contorno de ojos lifting, iluminador y antifatiga pensado para todas esa mujeres que están más preocupadas en mantener su piel joven, sin arrugas ni líneas de expresión. Unos productos que contienen extracto de la Flor Alpina Edelweiss que procede de las cumbres alpinas y que contiene el ácido leontopódico, activo capaz de acercarnos a la eterna juventud al reactivar la regeneración y arquitectura celular de la piel. ¡Una maravilla!

Cofre firmeza y luminosidad. Atashi Cellular Cosmetics

El Serum Lifting previene la flacidez de la piel, reduciendo el descolgamiento logrando un cutis terso y joven en tiempo récord. Pero no solo eso, además redefine el doble mentón y el óvalo facial. Todo ello hace que el rostro recupera la firmeza y tonicidad perdidas, gracias al extracto de alga roja vehiculizado, que contiene filtro UVA natural, que protege y frena el fotoenvejecimiento, previniendo la pérdida de elasticidad y firmeza.

Modo de Aplicación: Aplicar, mañana y noche, sobre la piel del rostro, cuello y escote. Si quieres duplicar su efecto puedes combinarlo con la terapia lifting-firmeza.

El otro producto de este cofre, el contorno de ojos lifting iluminador antiatiga, consigue una mirada visiblemente más joven y luminosa en un solo gesto porque disimula las bolsas y cubre ligeramente las ojeras. Además, rejuvenece, nutre, corrige y reafirma la piel del contorno de los ojos y sus pigmentos iluminadores son todo lo que necesitas para llevar un maquillaje natural.

Modo de Aplicación: Aplicar en tu rutina de día, realizando ligeros toques con las yemas de los dedos, sobre la piel del contorno de los ojos, limpia y seca.

Cofre línea antiedad | Sérum Antiarrugas + Contorno de Ojos (57 euros)

Y siguiendo con los regalos pensado para las mujeres que tienen especial cuidado en prevenir el envejecimiento de la piel, este cofre es perfecto para ellas con extracto concentrado de Gardenia Jasminoide regeneradora de colágeno nativo y Perla Negra, que restauran la matriz celular, unificando el tono y atenuando imperfecciones. Contiene el Sérum Reparador Redensificante Antiarrugas y el Contorno de Ojos Antiarrugas, con el regalo de la chuchara Gua Sha Spoon de Jade.

Cofre antiedad. Atashi cellular cosmetics

El Sérum Reparador Redensificante Antiarrugas reactivará tu piel contra el envejecimiento gracias a la producción de proteínas dérmicas. Su Skin Energy Booster protege a las células frente al estrés oxidativo y aumenta la vitalidad celular y reparación del ADN y además, de spilanthol 50 con efecto botox natural. Y lo mejor de todo, es que es perfecto para todo tipo de pieles gracias a su textura ligera y no grasa.

Modo de Aplicación: Aplicar tanto a la mañana como a la noche con el rostro limpio y tonificado.

El contorno de ojos antiarrugas, antiojeras y antibolsas te ayudará a redensificar la zona del contorno desde el interior. Corrige las arrugas y aporta un efecto anti-estrés y calmante en la piel. El retinol y la Vitamina E nutrirán la zona para conseguir hidratar y dar luz.

Modo de Aplicación: Aplicar mañana y noche con un delicado masaje en la zona del contorno de ojos con movimientos suaves desde el lagrimal hasta las sienes sin presionar.

Cofre ritual no make up, make up (40,76 euros)

El cofre ritual No Make Up-Make Up con DD Cream Nude Skin Perfection efecto buena cara en tono medio para un efecto glow al instante y Contorno de ojos lifting iluminador y antifatiga para rejuvenecer y reafirmar el contorno e iluminar la mirada. Un regalo perfecto para todas esas chicas y mujeres que buscan un efecto de no maquillaje y ese efecto glow inmediato en su día a día. Además, este cofre contiene una brocha de maquillaje de regalo.

Cofre DD Cream. Atashi Cellullar Cosmetics

La DD Cream Nude Skin Perfection es un tratamiento 8 en 1, con el que conseguirás recuperar la firmeza de la piel, gracias al extracto concentrado de la Gardenia Jasminoide, regeneradora de colágeno nativo y a las propiedades de la Perla Negra. Realzarás la sensualidad de la piel, minimizarás los poros, atenuarás las manchas y conseguirás un tono dorado perfecto para un efecto glow inmediato.

Modo de empleo: Por las mañanas tras el tratamiento diario, extender con un suave masaje por todo el cutis y tendrás un tono radiante con efecto buena cara inmediato.

El contorno de ojos lifting iluminador y antifatiga disimula las bolsas y cubre ligeramente las ojeras, además de rejuvenecer, nutrir, reafirmar y corregir la piel del contorno de los ojos.

Modo de empleo: Aplicar diariamente en el contorno de los ojos con un masaje lento y circular.

Cofre Ritual Antioxidante | Hidratante Día + Crema Antiedad (49,60 euros)

Este tratamiento antioxidante con fórmulas multiactivas repara y protege la piel de las radiaciones UV e IRA, y los agentes contaminantes. Perfecto para esas mujeres que tienen un ritmo de vida ajetreado y poco tiempo. Potencia los efectos antioxidantes sobre el rostro y consigue que la piel luzca sana y protegida. Este cofre contiene la Crema Hidratante Regenerante SPF 15 y Crema regeneradora facial de noche.

Cofre ritual antioxidante. Atashi Cellular C

La Crema Hidratante Regenerante SPF 15 alisa e hidrata la piel en profundidad creando una barrera protectora frente a los rayos UV. Además, protege la piel de los daños de la polución.

Crema antiedad regenerante de noche corrige arrugas en número y profundidad, da firmeza. También ayuda a rejuvenecer e iluminar la piel frenando y reparando el envejecimiento inducido por la radiación y la polución. De textura fresca y aterciopelada, con aroma a lirios del valle, mejora la elasticidad de la piel, la calma y repara de los daños de la polución y la radiación solar y disminuye las arrugas.

En definitiva, cuatro cofres de Atashi Celllular Cosmetics que son perfectos para regalar este San Valentín a todas esas chicas y mujeres que se preocupan por cuidar su piel. Porque no hay nada más bonito que regalar o auto regalarse belleza y cuidado personal.