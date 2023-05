Allianz Partners: los seguros que te acompañan en el día a día

Esa vocación de servicio ha llevado a la compañía a configurar un amplio abanico de seguros de carácter único que van más allá del concepto tradicional de una póliza. En este contexto se enmarcan productos como los seguros de viaje o los de bicicletas y patinetes, pensados para usuarios que quieren desplazarse de forma más sostenible. Hoy, Allianz Partners dispone ya de una larga variedad de seguros entre los que figuran, además de los ya mencionados, los de cancelación de viaje, defensa legal, protección de alquileres para el propietario, los seguros de cancelación de eventos y deportes de invierno, los de protección de equipos y electrodomésticos, los que cubren el ciberriesgo o los seguros contra enfermedades graves.

Seguros exclusivos

Los seguros que ofrece Allianz Partners se definen como muy exclusivos porque responden a las necesidades emergentes de los consumidores, un tipo de usuario diferente que se encuentra en constante cambio y que ha modificado sus hábitos de vida y de consumo, siguiendo una conciencia medioambiental y sostenible. “La pandemia ha marcado un antes y un después en las preferencias de las personas y de sus temores. El turismo y el ocio fueron los sectores más castigados de manera puntual, y observamos, años después, la intención de disfrutar de estos momentos especiales incluso más que antes con un efecto rebote”, explican desde la compañía.

El contexto actual también es muy incierto a causa de factores como la situación financiera, la geopolítica o el cambio climático. Y esa incertidumbre ha dado lugar a que soluciones impensables hace cinco años sean habituales en la seguridad de las personas: protección de alquileres, seguros de vehículos para la nueva movilidad, cancelación de eventos, viajes …

Siguiendo esas nuevas tendencias, Allianz Partners ofrece soluciones adaptadas a nuevas necesidades, expectativas y características del propio usuario. Una innovación que abarca desde una plataforma de servicios orientados al colectivo de mayores de 55 años a seguros de viaje destinados a los estudiantes de Erasmus o en movilidad internacional, pasando por pólizas que cubren la franquicia de los vehículos de renting a los viajeros que alquilan un coche en sus destinos de viaje.

El viajero de hoy, la persona que asiste a eventos deportivos y de ocio o que practica deportes de invierno se plantea hacerlo con la protección añadida que ofrecen los seguros.

Escuchar al usuario para darle soluciones

Uno de los secretos de Allianz Partners a la hora de crear esos seguros únicos es el esfuerzo realizado a la hora de conocer las tendencias y necesidades de los clientes, que tiene su máximo exponente en el Customer Lab, un centro propio de investigación de mercado que permite a la compañía conocer las preferencias de los usuarios en las áreas de movilidad, viaje, hogar y personas.

Pero más allá de analizar tendencias, el elemento diferencial a la hora de innovar es escuchar al cliente mediante herramientas como Voice of Customer, que detecta en tiempo real cuando un cliente no está satisfecho con los servicios que recibe no solo para darle una solución rápida y satisfactoria, sino para ver los puntos de mejora de los servicios ofrecidos por la compañía.

La consecuencia de ese trabajo es la identificación de los principales segmentos de clientes a quienes se dirigen los productos de Allianz Partners: Generación Z, Familias, Senior activos y Millenials.

Tras analizar los principales hábitos y necesidades de estos segmentos, se observa cómo destacan las necesidades por una mayor protección de los dispositivos móviles incluyendo la vulnerabilidad cibernética, necesidades de realizar viajes más sostenibles, de trabajar en remoto fuera de tu país, de proteger el riesgo de la inversión de los alquileres o la preocupación por la salud y bienestar de los mayores.

Perspectivas de crecimiento

Para los próximos años, Allianz Partners espera un incremento de la demanda en los productos vinculados a la salud de las personas, la movilidad y al entorno digital. En el primer ámbito, la compañía ha publicado un estudio (State of Mind: health) que evalúa los retos a los que se enfrentan los sistemas de salud a nivel mundial. En sus páginas se advierte de que una «situación pico» sostenida en el tiempo puede afectar a algunas de las prioridades del sector y desde la empresa se contemplan tres cambios en las actuales tendencias, que pueden ayudar a los sistemas de salud: centrarse en la prevención; brindar información clave que empodere a las personas en materia de salud; e impulsar los sistemas de salud digital.

Movilidad internacional al alza

En los viajes, se prevé un nuevo entorno donde los usuarios exijan más flexibilidad en todos sus desplazamientos. Según el último informe de Allianz Partners sobre Viajes y Turismo presentado en FITUR 2023, los viajeros son cada vez más conscientes de los riesgos que pueden surgir durante sus viajes. Es más, aspectos como los acontecimientos geopolíticos, la inflación y la incertidumbre económica llevan a los consumidores a ser proactivos a la hora de buscar nuevos modelos de viaje donde la protección y la previsión son fundamentales.

Si ha habido un cambio cierto en los últimos años es que la movilidad ya no sigue un patrón estrictamente definido, sino que cada vez son más los viajeros de todas las edades que combinan viajes de negocios y ocio, una tendencia denominada bleisure, que también requiere coberturas que garanticen la tranquilidad y protección del viajero.

Proteger el entorno digital

Los cambios en el entorno digital, cada vez más rápidos, implican que éste será uno de los ámbitos donde mayor protección se requerirá. La digitalización es una característica inherente al ritmo de vida actual y ofrece numerosas ventajas: mayor acceso a la información, reducción de costes en diferentes sectores, conexión instantánea entre personas y lugares… Pero el ritmo en que las personas se adaptan a ese entorno no es equilibrado; factores como la edad y el acceso al internet son puntos de inflexión a la hora de hacer cualquier actividad en un entorno web y desconocer los posibles riesgos en el entorno digital puede generar vulnerabilidad ante un ciberdelincuente.

En Allianz Partners trabajan para ampliar las coberturas de sus seguros y mejorar las recomendaciones personalizadas de productos complementarios relacionados con este entorno para los usuarios.