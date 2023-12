Los cofres de belleza que ya se ha comprado María José Suárez son el regalo de Navidad perfecto para toda 'beauty lover'

Tan solo quedan 10 días para Navidad, o lo que es lo mismo, es el momento para comprar los regalos de Navidad, o en su defecto, tener hecha la carta a Papá Noel. Pero sí aún no has hecho ninguna de las dos cosas, aquí estamos nosotras como buenos elfos navideños para ayudaros a conseguir el regalo perfecto para vuestra madre, hermana, amiga o abuela. ¿Beauty lovers en la familia? Pues si se te han acabado las ideas, porque son de esas chicas o mujeres que lo tienen todo, ha llegado María José Suárez para darnos las mejores opciones de regalo para triunfar bajo el árbol o la chimenea este 25 de diciembre. O también, para el amigo invisible. Y es que estamos hablando de los cofres de belleza de Atashi Cellular Cosmetics que están pensados para todas las mujeres y para todo tipo de pieles.

Para un acierto seguro, los cofres beauty de Atashi Cellular Cosmetics de Laboratorios Phergal se alzan como la mejor de las opciones esta Navidad. Tan solo tienes que elegir el pack que mejor se adapte a su piel o a su rutina facial. Y si no lo tienes claro, estas son las opciones que regalará María José Suárez para que sus seres queridos luzcan tan perfecta como ella.

Unos cofres de Atashi Cellular Cosmetics que puedes encontrar a la venta en la web de la marca, farmacias, parafarmacias y en El Corte Inglés.

Cofre Ritual no make up, make up (ahora por 43,31 euros)

Este cofre va a hacer las delicias de esas chicas y mujeres que no quieren usar maquillaje en su rutina de belleza diaria, porque el Cofre Ritual 'no make up, make up' contiene la famosa DD Cream Nude Skin PerfectionSPF 15 en tono medio para un efecto glow al instante que ama tanto María José Suárez y el Contorno de Ojos Lifting Iluminador Antifatiga para rejuvenecer y reafirmar el la mirada de inmediato. Además, con una brocha de maquillaje de regalo para conseguir un efecto natural que todas queremos al aplicar la DD Cream.

Cofre ritual. Atashi Cellular Cosmetics

¿Qué productos contiene este cofre?

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15: Un tratamiento 8 en 1 que en un solo gesto hace todo esto con tu piel: 24 horas de hidratación, unifica el tono, atenúa las manchas, minimiza los poros, reduce arrugas, ilumina, aporta efecto botox natural gracias al Spilanthol® 50, protege con SPF 15; y lo mejor, aporta un tono dorado con efecto no makeup-makeup.

Contorno de Ojos Lifting iluminador: ilumina la mirada gracias a los micropigmentos iluminadores y atenúa bolsas y ojeras gracias al concentrado de activos de las flores de Edelweiss que contiene activos que tensan la piel reduciendo las arrugas de expresión.

Brocha de maquillaje

Cofre Ritual reactivador de la juventud (rebajado a 51,34 euros)

Si buscas un regalo para esas mujeres que no paran en todo el día, y que su vida es un completo estrés, este Cofre Ritual de Atashi Cellular Cosmetics está pensado para ellas. Un estuche diseñado con productos pensados para pieles sometidas a estilos de vida agotadores y que muestran signos de envejecimiento. Por eso, María José Suárez tiene claro que es un regalo de esos perfectos para cuidarte.

Cofre Ritual. Atashi Cellular Cosmetics

¿Qué productos contiene este cofre?

K-Bioferment Therapy Cream: Esta crema de día actúa preparando la piel antes de aplicar tu tratamiento habitual o maquillaje. Gracias a su efecto flash calma incluso las pieles más sensibles y estresadas, además de fortalecer el microbioma con Mijo Dorado Orgánico Fermentado y combate el estrés epigenético causante del 70% del envejecimiento de la piel con el Hongo Milenario Ganoderma Lucidum. Además, lleva skin boosters como el ALGA ROJA, un filtro natural que protege la piel del fotoenvejecimiento.

K-Bioferment Luxury Therapy Sérum: Este pretratamiento energético y revitalizante en forma de sérum es uno de los favoritos de Carmen Lomana desde hace más de año. Porque además de preparar la piel para maximizar los beneficios de tu tratamiento de noche, también equilibra el microbioma, atrasa el envejecimiento, pero además, potencia la producción de retinol con su activo NovoretinTM.

Roller de jade, de regalo. Ayuda a regenerar, estimular la circulación de la piel y a potenciar los efectos de ambos pre-tratamientos.

Lo que está claro es que con estas dos opciones de cofres exclusivos navideños de Atashi Cellular Cosmetics vamos a acertar con todas las mujeres de la familia.