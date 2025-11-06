¡Descúbre Instant Beauty! El ritual exprés de Mar Flores para brillar incluso en las mañanas con prisa

Mar Flores ha convertido el cuidado de la piel en su momento de bienestar. Su rutina de día no solo refleja cómo la cosmética puede transformar la piel, sino también cómo puede influir positivamente en el estado de ánimo. Formulado con ingredientes biotecnológicos, este ritual de Atashi Cellular Cosmetics, de Phergal Laboratorios, fusiona innovación, lujo sensorial y eficacia desde la primera aplicación. Pero, en un mundo acelerado, a veces no siempre tenemos tiempo para dedicarle el cuidado profundo que nuestra piel necesita.

¿Imaginas poder devolverle a tu piel toda su vitalidad en cuestión de minutos? En las mañanas más ajetreadas, la piel también merece su momento. Bajo el Código Atashi, la nueva guía inconformista de la marca, el cuidado facial se adapta a los momentos y estilos de vida de cada mujer. Esta visión innovadora deja atrás las etiquetas tradicionales -piel seca, grasa o sensible- para centrarse en lo que la piel realmente vive cada día.

Dentro de esta filosofía nace Instant Beauty, el ritual exprés favorito de Mar Flores para esas mañanas en las que no hay tiempo que perder. Cuatro gestos que actúan en tan solo unos minutos para resucitar la piel, iluminar el rostro y lograr un efecto buena cara al instante.

1. L’Essenza Eterna Sérum: el elixir que rescata tu piel y calma tu mente

Rutina de día. Cortesía

El primer paso del ritual de Mar Flores comienza con L’Essenza Eterna Sérum, una fórmula prodigiosa que despierta la piel con una acción antiedad inmediata. Su textura ligera y sedosa penetra rápidamente restaurando la barrera lipídica y aportando luminosidad.

Con más de 99,7% de ingredientes naturales, contiene Bakuchiol 100% Puro, conocido como el “retinol vegano”, que estimula la síntesis de colágeno y mejora la firmeza sin irritar. Junto a él, el Ácido Ferúlico Natural 100% puro actúa como un potente antioxidante capaz de fortalecer la barrera cutánea, proteger frente al daño oxidativo y mejorar la hidratación, aportando una luminosidad inmediata y ayudando a suavizar el enrojecimiento. El resultado es una piel visiblemente más firme, radiante, con un toque glow inmediato y arrugas atenuadas.

La fórmula se completa con una verdadera joya: el Myramaze® Essence - Myrothamnus, conocido como la "planta de la resurrección". Este extraordinario extracto devuelve la vitalidad y el aspecto descansado a las pieles apagadas o fatigadas, al estimular la actividad de los fibroblastos y favorecer una apariencia más rejuvenecida y llena de vida.

¿Lo mejor? Los resultados. Para 9 de cada 10 mujeres L'Essenza Eterna es el aliado perfecto para un efecto antiedad inmediato; el 100% afirma sentir un efecto flash tras su aplicación y el 95% siente un aspecto más joven*.

2. Advanced Primer Instant Blur Cover Up K-Bioferment: piel perfecta al instante

Después del sérum, Mar Flores aplica el Advanced Primer Instant Blur Cover Up K-Bioferment, un tratamiento híbrido que actúa como primer y cuidado antiedad. Inspirado en la cosmética coreana, su efecto “Flash Young Skin” transforma la piel al instante: difumina imperfecciones, unifica el tono y suaviza los poros con un acabado natural y radiante.

Advanced primer. Cortesía

Su combinación de activos, como el, para una piel elástica y firme;a que unifica marcas y ejerce un efecto tensor; y, un potente protector de la piel frente a los agresores externos- hacen que este producto embellezca mientras mima la piel en profundidad.

Además, no acaba aquí... Incorpora también Micropigmentos Iluminadores Correctores Dermofarmacéuticos y Skin Boosters -como el Alga Roja, Liposomas de Vitamina C, E y CoQ10 y Creatina- que aportan energía y vitalidad en segundos.

Y, para completar la fórmula, cuenta con pre/pro y postbióticos y biofermentos -como el Mijo Dorado Orgánico Fermentado, Ecoskin® y Fucocert- trabajan en la regeneración de la piel a largo plazo, ofreciendo beneficios duraderos que mantienen la luminosidad y vitalidad en el tiempo.

Sin duda, el primer de Atashi se ha convertido en un básico para quienes buscan una piel luminosa y fresca al instante. El 100% de las usuarias confirma su efecto flash Young Skin, que transforma el rostro desde la primera aplicación. Además, el 95% destaca su acabado Pearl Skin, con una piel más radiante, suave y con los poros visiblemente difuminados.

Y para quienes quieren un look impecable durante todo el día, el 75% asegura que ayuda a fijar y prolongar la duración del maquillaje y de la DD Cream, manteniendo un acabado perfecto de la mañana a la noche*.

Sí, todo eso con un único cosmético y además disponible en dos coberturas distintas: lite y luxe… ¡Y es no comedogénico!

3. Contorno de ojos Instant Blur Magic Eyes K-Bioferment: mirada joven y despierta

Instant Blur Magic Eyes K-Bioferment. Cortesía

Si el primer deja la piel impecable, el Instant Blur Magic Eyes K-Bioferment, hace lo propio con la mirada. Este contorno de ojos de Atashi se ha convertido en el nuevo imprescindible de la temporada para quienes buscan una mirada más despierta y radiante, con efecto Uplifting.

Su textura ligera y fundente actúa de inmediato sobre bolsas y ojeras gracias a su innovador complejo X-Melt®, una fusión de metilxantinas -entre ellas, la cafeína-, que se potencia con extracto de alcachofay polisacáridos capaces de estimular la circulación linfática, reduciendo la hinchazón y el cansancio visibles.

La Niacinamida completa la fórmula, ayudando a regular la producción de sebo, prevenir la aparición de miliums, unificar el tono y mejorar la elasticidad de la piel.

Como no podía ser de otra forma, incorpora también los activos emblemáticos de la línea -Hongo Ganoderma Lucidum (Reishi), E.P de Centella Asiática, Ectoína, Micropigmentos Iluminadores, Biofermentos y Skin Boosters- que revitalizan la mirada y reducen los signos de fatiga.

Ideal para usar por la mañana y reaplicar a lo largo del día cuando los ojos necesitan un extra de frescor, este tratamiento ofrece resultados visibles desde la primera aplicación.

El 100% confirma una disminución instantánea de las ojeras oscuras y azuladas, gracias a su tono asalmonado corrector. El 95% experimenta un efecto tensor que revitaliza y despierta la mirada al instante. Y el 85% de las usuarias percibe un efecto uplifting inmediato, que eleva el párpado superior y ayuda a reducir la aparición de miliums.

4. DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15: el toque final con efecto buena cara

El último paso de la rutina de Mar Flores es la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15, un tratamiento antiedad 8 en 1 con color que promete (y cumple) hidratación, poros minimizados, manchas atenuadas, tono unificado, efecto lifting natural, arrugas reducidas, y rostro iliuminado y protegido con SPF15.

Y lo mejor, deja un precioso tono dorado. Su fórmula enriquecida con células nativas de Gardenia jasminoides, que regenera el colágeno nativo, Spilanthol 50, para un efecto botox natural, un compuesto liposomado de Retinol, Vitaminas C y E que trabaja para reducir arrugas, y Péptidos CalmosineTM , que aporta confort y relajación. No es de extrañar que esta DD Cream se haya convertido la favorita de 9 de cada 10 mujeres para lograr un efecto buena cara instantáneo (**).

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 Cortesía

Si, como Mar Flores, quieres estar perfecta incluso en las mañanas en las que el reloj no da tregua, este ritual es lo que necesitas. Encuentra este imprescindible en la

Sobre Phergal Laboratorios y Atashi Cellular Cosmetics

Phergal Laboratorios es un referente en innovación dermocosmética, con más de 35 años de experiencia desarrollando fórmulas eficaces, seguras y respetuosas con la piel. Sus productos, creados bajo estrictos estándares de calidad farmacéutica, se caracterizan por combinar la ciencia y la naturaleza para ofrecer resultados visibles.

Dentro de su portfolio, Atashi Cellular Cosmetics representa la línea más avanzada en cosmética biotecnológica premium. Inspirada en el poder de las células madre vegetales, los activos naturales y las técnicas de la cosmética coreana, cada uno de sus tratamientos está diseñado para regenerar, proteger y sublimar la piel con texturas sensoriales y resultados inmediatos.

Una firma que, como Mar Flores, entiende la belleza como un equilibrio entre bienestar, tecnología y naturaleza.