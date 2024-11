“Este libro se dirige a quien desee aumentar su bienestar psicológico”

¿Por qué ha escrito este nuevo libro?

Los inconmensurables constituyen un tipo de prácticas que se conocen en todas las religiones y culturas, y que están en la base de la educación en valores y de la inteligencia emocional. Pese a ello, apenas hay nada escrito en español, aunque son técnicas conocidas en el mundo de la meditación. Mi intención al escribir el libro fue acercar al gran público unas técnicas beneficiosas para incrementar el bienestar psicológico. En los últimos años me he dedicado a la investigación, docencia y uso de estas técnicas en la consulta, por lo que he intentado resumir toda esta experiencia en este texto.

¿Qué son los Brahmaviharas?

Brahmavihara significa, en sánscrito, “la morada” (vihara) del dios Brahma, la divinidad suprema del hinduismo. Son meditaciones que producen un gran bienestar y se llaman así porque nos conectan con la felicidad que se supone disfruta este dios en su morada.

Los inconmensurables describen cuatro cualidades que nuestra mente no posee, habitualmente, pero que pueden entrenarse: la bondad amorosa, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad. Estas meditaciones, a nivel colectivo, constituyen la base para construir una sociedad armoniosa, libre de conflictos individuales y de conflictos colectivos como guerras o sistemas políticos injustos.

¿Cómo se llega a estos conceptos desde la psiquiatría?

En los últimos años, las psicoterapias de tercera generación están analizando la sabiduría de las tradiciones meditativas para identificar técnicas que puedan ayudar a aumentar el bienestar psicológico y a disminuir el malestar. El mindfulness es una técnica ampliamente conocida y utilizada en todo el mundo y que tiene este origen. La compasión es otra psicoterapia de este tipo que está siendo cada vez más conocida y es uno de estos cuatro inconmensurables.

¿Qué aporta la meditación a la psiquiatría?

Ya hemos comentado que mindfulness, que es un tipo de meditación atencional, se está usando a nivel internacional porque es efectiva para diferentes trastornos como la depresión recurrente, la ansiedad, las adicciones, el dolor o la hipertensión. Se está empleando no sólo en el ámbito de la enfermedad, sino también en la educación para aumentar el rendimiento académico, el entorno laboral para prevenir el estrés e incrementar la productividad, o en ámbitos como el deporte, la judicatura o las prisiones.

¿Qué evidencias científicas tenemos de los logros de estos cuatro inconmensurables y de cómo afectan positivamente a la mente y al espíritu?

Existen amplios estudios sobre la compasión y la bondad amorosa. Se sabe que son eficaces en el manejo de la culpa, la vergüenza, el perfeccionismo y la autoexigencia. Estos rasgos aparecen en individuos sanos, pero también facilitan la aparición de múltiples enfermedades psicológicas como depresión, ansiedad o trastornos de conducta alimentaria, entre otros.

¿Este libro nos puede ayudar a paliar el sufrimiento?

Si, el libro puede ayudar al lector a disminuir el sufrimiento producido por las relaciones interpersonales, que son principalmente tres: el sufrimiento por la separación de las personas que queremos, el producido por el contagio emocional de personas queridas que sufren y, en tercer lugar, el generado por el odio o pensamientos negativos que nos generan las personas que consideramos enemigos. Para todos ellos, hay técnicas específicas que se exploran en el libro.

¿Es posible entender el libro y empezar a meditar si nunca hemos hecho meditación?

Por supuesto, el libro está pensado para ser útil tanto para quien nunca ha meditado, como para las personas que llevan años haciéndolo. Como en todos mis libros, intento incluir la perspectiva contemplativa, pero también la visión científica, describiendo cómo se miden en psicología estas cualidades mediante test psicológicos, así como los estudios existentes sobre su eficacia. Por último, se incluyen las bases teóricas para comprenderlas, pero también las prácticas meditativas como tal, en forma de audios que los lectores pueden descargarse mediante un QR.

¿A qué tipo de personas recomendaría leerlo si están en una situación difícil?

Este libro es recomendable para cualquier persona que quiera aumentar su bienestar psicológico y/o que desee utilizarlo como ayuda en trastornos psicológicos como el estrés, la ansiedad o la depresión. Lógicamente, dando por hecho que la persona está siguiendo un tratamiento adecuado por un especialista. Eso sí, estas prácticas requieren un esfuerzo por parte de la persona, un compromiso de practicar este tipo de meditaciones al menos 5-10 minutos al día, de forma habitual.

