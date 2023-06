La estrategia de los bancos: quitarles las comisiones a los clientes nuevos y cobrar a los de toda la vida

Si hay algo que genera ampollas entre los clientes de los bancos son las comisiones de mantenimiento, más aún cuando ahora muchos clientes hacen todas sus operaciones por Internet y apenas pisan las oficinas. En 2021, el Banco de España tramitó 3.554 reclamaciones debidas al cobro de comisiones en las cuentas corrientes, según la memoria de reclamaciones del supervisor.

Quienes más sufren las comisiones de los bancos no son los recién llegados, sino los clientes de toda la vida. Pueden llegar a pagar hasta 240 euros al año por el mantenimiento de su cuenta, incluso si tienen su nómina domiciliada y hacen todas sus gestiones por Internet.

A los clientes nuevos, en cambio, la banca les pone una alfombra roja. A ellos, no solo no les cobran comisiones, sino que les dan regalos y les pagan intereses por sus ahorros, explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com, que han analizado cuáles son las mejores cuentas sin comisiones.

CaixaBank ha sido la última entidad en lanzar una cuenta totalmente gratuita para ganar clientes y robárselos a la competencia. No tiene comisiones de mantenimiento y no tiene condiciones. Además, los nuevos clientes recibirán una tarjeta de débito sin cuotas de emisión ni de renovación, una ventaja que quitó a los clientes de toda la vida, que tuvieron que sustituir su tarjeta de débito por una de crédito, la MyCard, si no querían pagar una comisión de 36 euros anuales.

BBVA, Banco Santander y Banco Sabadell, además de otras entidades de menor tamaño, también intentan captar nuevos clientes con cuentas sin comisiones ni condiciones a las que no tienen acceso sus clientes de toda la vida.

“Así que la clave, a día de hoy, para conseguir más ventajas y dejar de pagar comisiones es cambiar de banco para que una nueva entidad te considere nuevo cliente”, afirman en HelpMyCash. “Cambiando de banco puedes dejar de pagar gastos de mantenimiento sin necesidad de cumplir ningún requisito, conseguir regalos o rentabilidad”, añaden.

¿Qué bancos dan más ventajas a los nuevos clientes?

Banco Santander regala hasta 350 euros brutos a los nuevos clientes que abran una Cuenta Online sin comisiones y domicilien una nómina, pensión o ingreso recurrente de más de 2.500 euros. Y si el importe es inferior, pero supera los 600 euros, el incentivo es de 150 euros. Esta promoción tiene una permanencia de dos años. La cuenta no tiene comisiones e incluye una tarjeta de débito gratis. Y los que no quieran domiciliar su nómina, no tienen por qué hacerlo; no recibirán el regalo, pero tampoco pagarán comisiones.

BBVA acaba de lanzar una nueva promoción para atraer a nuevos clientes que quieran una ayuda para pagar sus recibos del hogar. El banco azul devuelve cada mes el importe de uno de los recibos de luz, gas, teléfono o Internet que tenga domiciliado el cliente en su cuenta con un máximo de 35 euros al mes. Y lo hace durante seis meses, por lo que al final se pueden ganar hasta 210 euros netos. La Cuenta Online de BBVA no tiene comisiones ni condiciones y la tarjeta de débito es gratuita. Para aprovechar la promoción hay que abrir la cuenta con el código RECIBOS35 y mantener un saldo medio diario de 400 euros.

EVO Banco por su parte comercializa una cuenta sin comisiones y sin condiciones con unarentabilidad del 2,5% TAE durante el primer año para un saldo de hasta 30.000 euros, por lo que se pueden conseguir hasta 750 euros en intereses. El banco entrega una tarjeta de débito y crédito sin gastos de emisión ni de renovación a los clientes que contraten la cuenta.