Hawkers y Alex Márquez presentan la colección ‘Recon Lap’ que va a triunfar este verano dentro y fuera de las pistas

Hawkers y Alex Márquez presentan el último drop de su primera colección conjunta: “Recon Lap”, que incluye un modelo ‘fashion’ -Minimal Max- y otro de estilo ‘lifestyle’- One LS Metal-. “Recon Lap” da nombre al segundo y último drop de la colección y toma como referente la vuelta de reconocimiento que dan los pilotos al circuito para estudiarlo y visualizarse en lo más alto del podio. Alex, que ha debutado este año como “Hawkers Rider”, incluyó en el primer drop de su colección ‘The Champion Behind’, la primera gafa de estilo performance que se ha lanzado en la firma española.

Con el segundo drop, el piloto ha querido ir más allá y salir de su zona de confort para diseñar un modelo muy moda -Minimal Max-, junto con otro modelo ‘lifestyle’- One LS Metal-: “Me gusta mucho este segundo drop de la colección con Hawkers. El modelo Minimal Max, tiene un toque diferente a lo que se ha hecho hasta ahora y fueron las que más me gustaron desde que las vi por primera vez. Son mis preferidas junto a las de performance, que se han vuelto un imprescindible para mi cuando practico deporte”.

Las gafas Minimal Max, de corte geométrico y las favoritas de Alex Márquez, se reversionan con una nueva montura ligeramente más grande y un juego de volúmenes de relieve en el frontal. La ONE LS Metal, es un diseño personalizado de nuestra clásica ONE que Alex ha combinado con frontal y terminales de carey y lentes azules degradadas.

Estos dos nuevos diseños, que ya están disponibles en la web y en las tiendas de Hawkers, completan la primera colección del piloto convirtiéndose en un must para completar un look retro racer.