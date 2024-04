‘The Champion Behind’, la nueva colección de Hawkers con la huella de Álex Márquez

The Champion Behind: este es el nombre de la nueva colección de la marca Hawkers que tiene detrás al doble campeón del mundo Álex Márquez. “Cuando Hawkers me propuso trabajar con ellos, directamente dije que sí. Me hacía ilusión formar parte de una familia tan grande. Además, Hawkers también te da esa imagen premium que evidentemente suma muchísimo. Supe que juntos podíamos hacer grandes cosas y crecer mutuamente”, comenta el deportista. Este nuevo lanzamiento refleja el espíritu del piloto que ha querido plasmar en cada modelo su propio estilo de vida. Tanto es así que la colección incluye dos modelos totalmente opuestos que abarcan toda la dualidad de Márquez; por un lado como amante del deporte con el modelo POWER y, por otro, como seguidor del estilo con el modelo SALT. “Hago mucho deporte y las performance se han vuelto un imprescindible para mí, pero también está la parte ‘lifestyle’ con los eventos, los viajes… donde vamos más casual y es lo que mejor me define. Tengo las dos gafas para ir a todos sitios y que no me falten en ningún look para mis dos estilos de vida”, explica Alex.

POWER, todo un despliegue de fuerza

El modelo POWER es una propuesta de estilo performance Made in Italy que se ha convertido en el primer modelo de Hawkers para la práctica deportiva. Con un diseño más sport creado para el movimiento más exigente, su montura de TR90 en azul metalizado resulta ultraligera y envolvente. Las almohadillas nasales y los terminales engomados permiten un ajuste perfecto para evitar molestias durante cualquier disciplina deportiva. Además, la lente de máscara espejada de color azul claro ofrece una visión panorámica totalmente antirreflejante. Estas gafas tienen una protección 100% frente a los rayos ultravioleta y también incorporan un doble juego de plaquetas que evita la formación de vaho. Además, incluyen dos tamaños de puente intercambiables que permiten una sujeción firme y que las convierte en un modelo idóneo para cualquier tipo de rostro.

El modelo POWER se ha convertido en el primer modelo de Hawkers para la práctica deportiva. Hawkers

Modelo Masculino

Material de la lente: Lentes de TR18 con el sello de Eastman, gran calidad óptica y resistencia. Respetuoso con el medio ambiente. Protección 100% UV.

Categoría de filtro 3, color suficientemente oscuro para usar en exterior a pleno sol. Absorben entre un 82% y un 92% de luz solar.

Apariencia de la lente: Espejo

Color de la lente: Azul

Material de la montura: TR90

Color de la montura: Azul

Frescura todoterreno con SALT

Además de ser campeón del mundo en Moto2 y Moto 3, Álex Márquez también apuesta por un estilo clásico pero fresco para su día a día. Y muestra de ello son la gafa SALT, una propuesta sofisticada, con un diseño de pantos con lentes degradadas en azul, el color característico del piloto. La montura de TR90, también en azul, es transparente y con acabado brillante. Su frontal presentapins ornamentales plateados en forma de media H en ambos lados que le aportan un toque elegante y sofisticado.

La gafa SALT es una propuesta sofisticada, con un diseño de pantos con lentes degradadas en azul. Hawkers

Modelo Unisex

Material de la lente: Lentes de TR18 con el sello de Eastman, gran calidad óptica y resistencia. Respetuoso con el medio ambiente. Protección 100% UV.

Categoría de filtro 3, color suficientemente oscuro para usar en exterior a pleno sol. Absorben entre un 82% y un 92% de luz solar.

Apariencia de la lente: Gradiente

Color de la lente: Azul

Material de la montura: TR90

Color de la montura: Azul

Para el campeón que llevamos dentro

The Champion Behind ya está a la venta en la web de Hawkers y en las tiendas de la marca . Una vez más, la marca de origen español vuelve a desplegar una muestra de que funcionalidad y diseño no están reñidos, con las lentes de TR18, de gran calidad óptica y resistencia, con el sello de Eastman, con una protección 100% UV y con su compromiso con el medio ambiente. La colección rinde homenaje al campeón que todos llevamos dentro, porque, como dice Álex Márquez, “detrás de cada victoria, de cada vuelta y de cada logro, hay un equipo que te apoya y te impulsa.”