Madrid Fusión 2025: Tenerife y los Soles Guía Repsol iluminan esta cita gastronómica

Hay un momento en el que una región deja de ser solo un destino turístico para convertirse en un referente culinario. Algo así está ocurriendo con Tenerife, que no solo brilla por su clima, sus paisajes volcánicos y su diversidad cultural: también destaca por una cocina en plena efervescencia, tal y como demostró en la pasada edición de Madrid Fusión, la cumbre internacional de la gastronomía celebrada el 27, 28 y 29 de enero en Ifema. Su presencia en la feria bajo el lema “Tenerife tiene más de un sol” ha servido como aperitivo para la Gala de los Soles Guía Repsol, que se celebrará el próximo 17 de marzo en Santa Cruz de Tenerife.

Durante la segunda jornada, los cocineros con Sol Guía Repsol han destacado los productos tinerfeños que brillan en sus platos y que hablan de las influencias tanto aborígenes como internacionales. Guía Repsol

Madrid Fusión: un viaje a través del paladar

Tras una primera toma de contacto con la degustación del típico barraquito con repostería tradicional, los chefs tinerfeños demostraron por qué la cocina de la isla está viviendo un auténtico renacimiento en la segunda jornada de Madrid Fusión que tuvo lugar el 28 de enero. Seve Díaz (‘El rincón de Seve’, 1 Sol Guía Repsol), Jesús Camacho (‘Donaire’, recomendado por Guía Repsol) y Jorge Peñate (‘La Terrasse by Jorge Peñate’) compartieron sus impresiones acerca de las diferentes propuestas gastronómicas, donde se destacó la importancia de volver a sabores tradicionales, de siempre. Los hermanos Torres (‘Cocina Hermanos Torres’, 3 Soles Guía Repsol) acompañaron a sus colegas y animaron a los allí presentes a catar sus creaciones: “La autenticidad de la cocina de la isla es uno de sus grandes valores. Que no falten nunca los productos originarios con los que preparan mojos maravillosos y papas que no puedes probar en otro lugar”.

Los hermanos Torres también estuvieron en el espacio de Tenerife para acompañar a sus colegas de la isla. Guía Repsol

El producto local como seña de identidad

Tenerife es una isla de contrastes, y su gastronomía es reflejo de ello. Desde los pescados y mariscos de sus costas hasta los quesos, mojos y guisos tradicionales de sus zonas de interior, la diversidad de su despensa es uno de sus grandes tesoros. En este sentido, la insularidad, que en otros tiempos podía haber sido un obstáculo, es hoy uno de sus grandes activos. Bajo el título “El Sol que más calienta”, el trío de Soles compuesto por Pedro Nel (‘Etéreo by Pedro Nel’, 2 Soles Guía Repsol), Jesús González (‘Bogey’, 2 Soles Guía Repsol) y Niki Pavanelli (ganador del primer Sol Guía Repsol para su restaurante ‘Il Bocconcino by Royal Hideaway’ en 2024) tuvieron la ocasión de comentar las peculiaridades de la cocina tinerfeña y sus productos de proximidad. No es de extrañar que el mar dominara los bocados de este segundo encuentro del día, donde destacaron especialmente el tiradito de cherne negro, batata y cebolla de guayonge, y el nigiri de lubina de Aquanaria curada en cítricos y codium.

En palabras de Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de la isla que se dejó caer por el stand, “la gastronomía de Tenerife se ha convertido en un sector clave y estratégico que nos permite el desarrollo social y económico, con capacidad para generar empleo, cuidar nuestro patrimonio cultural y seguir potenciando el turismo gastronómico como atractivo turístico”.

Junto a ella, acudieron otras autoridades como Lope Afonso, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, que pusieron en valor tanto a los chefs consagrados como a las nuevas incorporaciones, y la directora de Guía Repsol, María Ritter, que destacó con entusiasmo el buen momento que vive la gastronomía de la isla.

La directora de Guía Repsol, María Ritter, destacó el buen momento que vive la gastronomía de Tenerife. Guía Repsol

Cocina de identidad, cocina de futuro

Esta idea quedó más que confirmada en la tercera mesa de esta emocionante jornada, titulada ‘El sol que deslumbra’. Juan Carlos Padrón (‘El Rincón de Juan Carlos’, 3 Soles Guía Repsol), Erlantz Gorostiza, chef ejecutivo del restaurante ‘M.B’ (2 Soles Guía Repsol) y director gastronómico de Martín Berasategui, y Safe Cruz (‘Gofio’, 2 Soles Guía Repsol) conversaron sobre la autenticidad de su gastronomía. Y es que, si algo parece el hilo conductor de todos estos grandes genios de la cocina, es que han sabido reinterpretar la tradición desde una mirada contemporánea, pero sin perder de vista sus raíces.

Los vinos de la isla también tuvieron su protagonismo en el espacio de Tenerife: cada bocado estuvo acompañado de un maridaje pensado para resaltar los matices de los ingredientes autóctonos, donde sonaron referencias como la DO Ycoden Daute Isora, Tacoronte Viejo y Valle de La Orotava.

En poco más de dos meses la comunidad gastronómica española tiene una cita en Santa Cruz de Tenerife. Guía Repsol

La gran cita: la Gala de los Soles Guía Repsol 2025

Tras este adelanto en Madrid Fusión, la isla se prepara para acoger la prestigiosa Gala de los Soles Guía Repsol el próximo 17 de marzo en Santa Cruz de Tenerife, una cita a la que acudirán más de 200 cocineros para celebrar la excelencia gastronómica de España y premiar el talento de los chefs locales.

Bajo el claim ‘Tenerife tiene más de un sol’, este evento será un maravilloso escaparate del potencial culinario de la isla. Durante varios días, tanto la población local como los visitantes podrán disfrutar de actividades, degustaciones y experiencias gastronómicas diseñadas para sumergirse de lleno en los sabores del archipiélago.