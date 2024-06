MIO One y Silbö Telecom revolucionan el mercado de las ‘telecos’ con IA

“En este entorno tan competitivo, nos dimos cuenta de la necesidad de aplicar la inteligencia de negocio, extraordinariamente optimizada por el empleo innovador de la Inteligencia Artificial, lo que nos ha permitido tomar las mejores decisiones”, explica Fernando Lázaro, Director de Servicios Creativos de MIO One, consultora de marketing y negocio dentro del ecosistema de MIO Group, la compañía que ha acompañado al equipo de Silbö Telecom en la creación del proyecto desde cero.

Así, el Grupo se ha encargado de diseñar la marca desde su nacimiento, a través del desarrollo del naming, su imagen, captación en medios online y offline, diseño de la plataforma tecnológica y desarrollo de la web de la operadora, entre otros muchos elementos de la campaña.

El análisis de los datos y la información proporcionada por la IA ha resultado extraordinariamente útil en el desarrollo de la estrategia integral de marketing de Silbö Telecom. Así, la marca ha nacido impulsada por esta tecnología gracias a la creación de herramientas adhoc, como es Silbö GPT, un asistente de marketing entrenado por y para la propia marca y sus productos, que es capaz de generar contenidos y campañas digitales en cuestión de minutos y totalmente on-board. Con una combinación de diferentes aplicaciones de IA, esta herramienta les está permitiendo generar, en menos de un minuto y medio, un texto o una imagen y, en tan solo cinco, una campaña al completo.

Para la ejecución de esa estrategia integral, MIO One ha involucrado a sus diferentes divisiones de negocio: Estrategia, Creación y Activación. Así, Silbö Telecom ha contado con los profesionales adecuados en cada etapa, a través de las empresas especialistas que forman parte del Grupo como Firma -experta en construcción de marca y creación de identidad- o SuperReal -especializada en Web3, Inteligencia Artificial Generativa y computación espacial-. “Para nosotros ha sido muy importante contar con ellos por su visión multidisciplinar pero teniendo siempre a un interlocutor único”, asegura Gorka, quien desataca que “cuando arrancas un proyecto no te conviene tener muchos proveedores disgregados para el desarrollo de una estrategia de marketing 360º, tener todo centralizado en una empresa tan experta ha marcado la diferencia”, añade.

“Este modelo híbrido, en el que el talento humano y la tecnología van de la mano, sirve para elevar el nivel creativo y capacidad de sorprender al consumidor” Fernando Lázaro, Director de Servicios Creativos de MIO One

La IA ha llegado a los negocios para ayudarnos a ser mucho más rápidos y eficientes. Lázaro explica que en “MIO One entendemos la tecnología como un medio, no como un fin”. Tienen claro que la innovación no sustituye a las personas, sino que lo que ofrece es mayor velocidad para que, si con la IA se puede generar el 80% de un proyecto –ya sea una campaña de marketing o cualquier otra propuesta-, ese talento de los equipos pueda contribuir a terminarlo en un tiempo que, hasta ahora, era impensable. “En Silbö Telecom siempre nos han manifestado su pasión y espíritu innovador, por lo que nos han seguido en esta aventura desde el minuto uno”, añade el Director de Servicios Creativos de MIO One.

Casi seis meses de trabajo conjunto entre la marca y la consultora de marketing y negocio que acaba de ver la luz y que tiene todavía muchas novedades que presentar al mercado. Un proyecto que, asegura Fernando Lázaro, les ha permitido experimentar con todo tipo de soportes y expresiones visuales para seguir explorando nuevos territorios y nuevas aplicaciones.

Silbö Telecom, a poco más de un mes de su lanzamiento, ha sido la segunda operadora en liderar el ranking de portabilidades netas en el sector en España, según datos de la AOPM (Asociación Española de Operadores Móviles) del mes de abril.

A pesar de este excelente arranque, Gorka Auñón reconoce que les queda mucho camino por recorrer. “Somos muy ambiciosos y nos gusta mirar hacia adelante. No hay una segunda oportunidad para crear una marca por lo que, cuando la lanzas, tener unos cimientos sólidos era para mí, prácticamente, una obsesión”. Un reto que asumió MIO One, y que fue capaz de dar con un nombre que cumplía las premisas de una nueva operadora móvil que ha llegado al mercado con una imagen fresca y moderna en un sector muy exigente.