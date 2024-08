El truco de los expertos para escoger el mejor depósito

¿La rentabilidad importa? Aunque, a priori, la respuesta parece obvia, es una buena pregunta que hacerle a cualquier ahorrador. Sobre todo, si después se acompaña de un “pero, ¿es lo único o lo que más importa?”. En muchas ocasiones, sobre todo si se está buscando un depósito, el tipo de interés capta toda la atención durante la comparación. Sin embargo, centrarse únicamente en este factor sería un craso error.

“El truco para escoger un buen depósito, está en hacer una lista y analizar cinco factores clave: rentabilidad, importe, cancelación, plazo y protección” aseguran los expertos del comparador financiero HelpMyCash. Y es que sopesar estos cinco aspectos aportará una visión global sobre cuáles son realmente los mejores depósitos del momento, adaptados a cada perfil y caso. Valorar esos cinco factores es el gran truco de los ahorradores expertos.

1. Buscar rentabilidades elevadas para cada momento

“Es lógico investigar, primero, qué depósito ofrece un mayor tipo de interés, pero eso nunca debe ser lo único a valorar”, aclaran desde HelpMyCash. Así mismo, en la actualidad, pueden ser muy atractivos los que superen el 3,50% TAE, como es el caso del Depósito a un año de Banca Progetto, al 3,60% y que, además, se puede contratar por la plataforma Raisin.

2. Examinar el importe mínimo que se puede invertir

Otra cuestión importante es cuánto se puede invertir en el depósito. Tradicionalmente, este tipo de productos podían poner trabas a inversiones pequeñas (y aún hay casos así), pero el panorama se ha flexibilizado. Por eso, actualmente es posible destinar cantidades mínimas de 10.000 o 5.000 euros o, incluso, un euro, como sucede con el Depósito a un año de Blue Orange, también al 3,60% TAE y que se contrata de igual modo por Raisin.

3. Consultar si hay o no cancelación

A su vez, una de las clásicas restricciones de los depósitos era su cancelación anticipada, ya que solía ser condición sine qua non. De hecho, retirar el capital antes de que venza el plazo, acarrea, en muchos casos, una penalización. No obstante, esto también ha cambiado con la feroz competencia en el sector del ahorro, pudiendo encontrar múltiples productos que permiten retirar el dinero antes de tiempo, eso sí, sin ninguna remuneración. Este es el caso del depósito a un año de MyInvestor. Este remunera al 3%, para un mínimo de 10.000 euros, y permite sacar el dinero antes de que el plazo finalice. “Pero como ya hemos dicho, si se retira el dinero no se gozará de la remuneración”, cotan desde el comparador.

4. Elegir un plazo acorde a cada cual es fundamental

Los ahorradores se han enfocado principalmente en el plazo al momento de evaluar los depósitos, además de la rentabilidad. Lo más importante es intentar obtener la mayor tasa de interés posible por el mayor tiempo que podamos, pero sin que el plazo sea demasiado largo.

Por ejemplo, ahora que se habla de que el Banco Central Europeo podría bajar las tasas, convendría bloquear la rentabilidad por 1 año o un poco más. Esto se debe a que los bancos probablemente bajarán sus remuneraciones al mismo tiempo que el BCE.

Pero esto solo se puede hacer si no se va a necesitar ese dinero durante ese período. De lo contrario, si se tiene un proyecto a corto plazo, es mejor optar por un depósito a menor plazo.

. En este caso, el Depósito a seis meses de MyInvestor, al 3,00% TAE para importes desde 10.000 euros, podría ser una alternativa interesante.

5. Confirmar quién protege la inversión

Por último, no es cuestión menor qué Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubre la inversión. Es cierto que los depósitos son productos seguros en los que los capitales de hasta 100.000 están bien protegidos. No obstante, también por simplicidad tributaria, hay quienes priorizan que la cobertura la haga un FGD europeo o español.

Las cuentas remuneradas, otra gran alternativa para ahorrar

De todas formas, en esta época en la que los tipos de interés están cayendo, los depósitos llevan meses perdiendo algo de fuelle, ya que sus remuneraciones son inferiores a las que ofrecían hace apenas un año. A la par, hay una alternativa que cada vez gana más adeptos: las cuentas remuneradas.

“Hablamos de un producto más flexible y accesible que, ofrece remuneraciones interesantes”, destacan los expertos de HelpMyCash. Basta con echar un vistazo a su comparador para comprobarlo.

Y no solo eso, sino que estas cuentas, además de que permiten disponer del capital en todo momento, van acompañadas de descuentos y otras llamativas ventajas. Por ejemplo, la Cuenta Online Sabadell sin comisiones, entre otras cosas, devuelve el 3% de los recibos de luz y gas y remunera al 2,5%TAE , o la Cuenta Inteligente Bienvenida de EVO permite ganar hasta 903 euros al año por su 3,05% TAE y, además, regala tarjetas y cashback en compras.

En definitiva, lo mejor que se puede hacer es un listado con los aspectos que más se valoran en un producto de ahorro, pero, sobre todo, comparar en profundidad todas las opciones disponibles.