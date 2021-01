¡Accesorio de lujo a la vista! Así es el nuevo reloj inspirado en un motor de Bugatti

Toda una línea de relojes de lujo ha llegado al mercado para complacer a los gustos más exigentes. Ya en abril de 2020 se anunciaba la alianza entre Bugatti y Jacob & Co, que produjeron un primer ejemplar, sin embargo este 2021 ya se presentó una línea entera y variada.

Se trata del reloj Bugatti Chiron Tourbillon, que está inspirado en el automóvil deportivo Chiron de la automovilística Bugatti, pero no es una alusión de todo el automóvil, este accesorio es prácticamente una réplica en miniatura del motor W16.

El accesorio de lujo sale al mercado en una edición limitada de tan solo 250 ejemplares. Se trata de un convenio histórico en el que la ingeniería hizo un trabajo único y fino. Las líneas laterales del reloj imitan las líneas laterales del Chirón, pero el frente es ver al mismo motor W16 trabajando en tu muñeca.

Lo más impresionante de esta joya es que no solo se parece físicamente, si no que trabaja y opera como lo haría el mismo motor. Para dar la hora el reloj utiliza los pequeños pistones incrustados y toda la maquinaria se activa. El Chiron ruge en la muñeca de quien lo use.

Si se empuja la corona derecha del reloj, los pistones bombean de forma vertical. Además incluye un cigüeñal fabricado en una sola pieza hecha de acero. Sobre esto, los creadores Jacob & Co dijeron que «es uno de los elementos de reloj más pequeños y complicados jamás fabricados».

Reloj Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon

Sumando a esto, el accesorio único y llamativo también incluye ‘turbocompresores’, tal y como lo incluye el Chiron. Los fabulosos ingenieros pensaron en todo y hasta incluyeron cuatro puntos de suspensión. «Los amortiguadores permiten que el movimiento flote un poco hacia arriba y abajo, por lo que tuvimos que desarrollar un sistema de corona especial que se adapte a esta flotación. Muy cool y bastante complicado», explicaron los trabajadores de Jacob & Co a la prensa.

Para añadirle más exclusividad y valor, dentro del reloj brilla un cristal de zafiro azul que equilibra las 578 piezas que lo componen. Este reloj no funciona con batería, se activa al darle cuerda, cuando comienza todo su funcionamiento y tiene 60 horas de energía.

Reloj Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon

¿Cómo son sus modelos?

Como ya dijimos, son solo 250 ejemplares del Bugatti Chiron Tourbillon. Son 101 en titanio negro y titanio claro, 99 en oro rosa y 50 que serán personalizables.

Seguramente los grandes fanáticos de Bugatti, como el multimillonario estadounidense Manny Khoshbin o el futbolista Cristiano Ronaldo, serán de los primeros compradores del reloj personalizable.

¿Cuál es el precio del reloj?

Los relojes tienen un precio de mercado por encima de los 260.000 euros, esto sin mencionar el valor de los 50 relojes personalizables que serán más caros según las características que incluyan sus compradores.

El automóvil Chiron está en un precio por encima de los 3 millones de euros y es un deportivo exclusivo y limitado que está en el poder de las personas con los bolsillos más privilegiados del mundo.