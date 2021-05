El lujo culinario se reinventa: el Eleven Madison Park reabre convertido en vegano

Como millones de empresarios en todo el mundo, Daniel Humm se vio obligado a cerrar su restaurante hace ya más de un año. 16 meses que le han servido a este afamado chef para pensar, y mucho, en su futuro. Por eso, ahora que por fin vuelve a abrir sus puertas, lo hace convertido en un espacio para los amantes más exquisitos de lo vegano.

El Eleven Madison Park está situado en Nueva York, y tres estrellas Michelín, lo han convertido en uno de los mejores del mundo. Por eso, cuando a lo largo de estos meses, algunas voces hablaban de cierre definitivo, el panorama culinario mundial no podía, o más bien no quería, creer en esa posibilidad. Y estaban en lo cierto porque Humm no iba a darse por vencido. Eso sí, siempre ha tenido una cosa muy clara: “Era obvio que, después de todo lo que hemos pasado este año, no podíamos abrir el mismo restaurante”.

Dice el reconocido chef que cuando comenzaron a plantearse volver a abrir las puertas del Eleven Madison Park, se dieron cuenta de que “no solo el mundo ha cambiado, sino también nosotros”. Por eso, cuando el próximo 10 de junio, el restaurante situado en el edificio art deco del Metropolitan Life en Manhattan reabra sus puertas, en su carta podrán encontrarse todo tipo de ideas creativas en las que ya no habrá ni carne ni pescado, pero sí una importante oferta de verduras, frutas, cereales, plantas... “todo un un reto creativo que dé respuesta a un sistema de producción de alimentos claramente insostenible”, según ha explicado el propio chef al The Wall Street Journal.

Una importante apuesta en un entorno que cada vez aboga más por lo saludable, por aquello que sea respetuoso con el planeta, y por ende, con nosotros. Una apuesta que pone a disposición de los paladares más exquisitos del planeta una nueva forma de disfrutar de la comida, que va un paso más allá de los productos empleados o de los platos creados.