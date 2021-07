El reloj Fast & Furious Twin Turbo tiene 832 piezas y cuesta el dinero de un súper deportivo

La novena entrega de la saga de acción de Fast and Furious se estrena hoy en España, después de haber sido retrasada un par de veces. En Estados Unidos ya ha sido estrenada, ¿Y qué mejor manera de celebrar el estreno si no es presentando un reloj tan exagerado como las últimas películas de la saga? La marca de relojes suizos Jacob & Co ha unido fuerzas con Universal Studios para crear el reloj Fast & Furious Twin Turbo, del que sólo se fabricarán nueve unidades, una para cada película.

Con un precio de 490.000 euros, la gran esfera de cristal de zafiro contiene imágenes que recuerdan a la primera película.

El diseño no es para todo el mundo, sobre todo si se tiene en cuenta su elevado precio. Aparte del Toyota Supra y el Dodge Challenger que rinden tributo a la primera película, el reloj contiene la prominente inscripción “Fast & Furious Twin Turbo” en el fondo de la caja de zafiro para reforzar el mensaje. Cuenta con 832 componentes, junto con una repetición de minutos decimal.

El extravagante reloj cuenta con una caja de titanio negro y carbono forjado que consta de 88 piezas y contiene dos tourbillones de tres ejes que giran a velocidades de 24, 48 y 180 segundos en los tres ejes de rotación. Jacob & Co ha dotado a la versión Fast & Furious de su serie de relojes Twin Turbo de una correa de cuero negro con hebilla plegable de titanio.