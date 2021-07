El aeropuerto de Bolonia recibe un nuevo Lambo Huracán Evo como coche de seguimiento

Por séptima vez, Lamborghini ha renovado su colaboración con el aeropuerto Guglielmo Marconi de Bolonia. Con esta renovación, el fabricante de automóviles italiano entregó un nuevo coche follow-me para el aeropuerto: un Lamborghini Huracan Evo personalizado.

Como coche “follow-me”, el Huracan Evo guiará a los aviones que llegan y salen de la plataforma de estacionamiento y la pista de rodaje. Sería difícil no ver un Huracán en el recinto del aeropuerto, pero si necesitas imágenes, echa un vistazo a las siguientes imágenes oficiales.

Lambo Huracán Evo

Como ya se ha mencionado, el Huracan Evo follow-me car está personalizado para su función. Cuenta con una librea diseñada por Lamborghini Centro Stile, con un estilo a cuadros y acabado en un color llamado Arancione Matt. Según el fabricante de automóviles, esto recuerda a los vehículos que operan en las áreas de maniobra de los aviones, un color que surge de una base de Verde Turbine Matt.

El estilo exterior se remata con una inscripción que dice «Follow Me in Our Beautiful Country» (Sígueme en nuestro bello país) resaltada por la bandera italiana. Como caballo de batalla del aeropuerto, el Huracan Evo también está equipado con luces de advertencia intermitentes y una radio conectada a la torre de control del aeropuerto.

Lambo Huracán Evo

El Huracan Evo follow-me car sustituirá a su predecesor, otro Huracan Evo pero con una librea de bandera italiana más llamativa. La marca italiana ha dado a Bolonia varias libreas para su coche de seguimiento, una de las más destacadas fue en 2016 con un uniforme amarillo brillante.

Sin embargo, en 2013, el aeropuerto de Bolonia recibió un Aventador como coche de seguimiento, que es una auténtica maravilla. ¿No sería genial ver un súper coche guiando el vuelo comercial en el que estás?