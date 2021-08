Warren Buffet es el ejemplo que todos buscan

Forbes señala que Warren Buffet tiene un patrimonio de más de cien mil millones de euros, dividido entre empresas, propiedades y alguna que otra cuenta bancaria.

Solo con Berkshire Hathaway, su fondo de inversión, ya tiene para vivir cómodamente el resto de su vida, gracias a su cartera de clientes e inversiones, con un valor en la bolsa que se acerca a los 650 millones de euros. Lo mejor de todo es que, a pesar de la pandemia, su empresa no para de crecer.

Su participación en Apple a través de la compañía es la más significativa, ya que forma parte de una de las marcas líderes en tecnología actualmente.

La importancia de invertir a tiempo y con la justa medida son algunas de las lecciones que ha dado Buffet

Y no podemos dejar fuera Bank of America, que con el 14 % de la inversión en Berkshire Hathaway sigue dándole soporte. Coca-Cola también está en su cartera y pese al golpe recibido tras el incidente con Cristiano Ronaldo y otros futbolistas en la Eurocopa, esta marca universal está metida en casi cada rincón del planeta y Buffet no deja de lado sus acciones. Incluso se ha encargado de darle publicidad en varias oportunidades consumiendo el producto en público.

Asimismo, pasamos de la comida a la bebida. El multimillonario también está presente en la marca Kraft, uno de los mayores productores de alimentos en el mundo. Aunque el COVID-19 ha tenido unas consecuencias negativas en su actividad, en los últimos meses ha conseguido remontar y establecer una tendencia ascendente.

Warren Buffet es el perfecto ejemplo de trabajo y constancia. Hoy, ha logrado un gran imperio de inversiones que en cada uno de los casos supera los 10 mil millones de euros, demostrando el acierto que tiene este viejo conocido del mundo de la bolsa. Y es también un caso digno de estudio en el mundo de los multimillonarios. Su ritmo de vida es totalmente austero y, por increíble que parezca, continúa viviendo en el mismo piso en el centro de Omaha (Estados Unidos) que compró en 1958, cuando empezó en el mundo de las finanzas.