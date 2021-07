Atención, padres: ya hay una excusa perfecta para ir a Disneyland París

Cualquiera que tenga hijos pequeños se habrá planteado, al menos una vez, viajar hasta los alrededores de París que ellos disfruten de la sucursal europea del imperio Disney. Muchos padres han viajado hasta allí, incluso en más de una ocasión, aunque los comentarios más habituales a la vuelta tienen que ver con la pereza, a las largas colas y, especialmente, a los altísimos desembolsos económicos que la aventura supone. Pero, ya se sabe, que por un hijo, cualquier cosa.

Desde finales del pasado mes de junio existe una nueva excusa para que a los padres y a las madres les cueste menos dar su brazo a torcer y satisfacer el deseo de los más pequeños de la casa. Este motivo, para muchos completamente irresistible, tiene que ver con la apertura de un lujoso hotel situado en la localidad de Chessy, esa misma a poco más de 30 kilómetros de París, a la que le tocó la lotería cuando en 1992 se inauguró allí el que rápidamente se convertiría en el parque temático más visitado de toda Europa.

El nuevo hotel atiende a la denominación de Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel y está ubicado en la avenida Rene Goscinny, el guionista francés de las aventuras de Asterix y Obelix. Y, efectivamente, se trata de un templo hostelero dedicada a la mayor gloria de los héroes de los cómics de Marvel. No hay que olvidar que Disney es, desde 2009, la propietaria de Marvel, después de pagar 4.000 millones de dólares por aquella transacción, una de las más importante del mundo del entretenimiento en las últimas décadas.

“Disfruta del confort y el servicio personalizado al más puro estilo de Manhattan en este moderno hotel donde se han recopilado las obras de Marvel más poderosas de la Tierra”, se puede leer como reclamo comercial en la propia página web del establecimiento, que alberga la colección más grande del mundo de obras de Marvel, con más de 350 asombrosas obras originales de 110 artistas internacionales, entre ellos, el español Carlos Gómez, que se encarga del gigantesco cómic de la entrada.

El precio de las habitaciones oscila entre 390 y 1.130 euros, en el caso de las 25 suites de dos pisos y más de 150 metros cuadrados, y el pack contempla entradas de dos días a Disneyland París. En el fantástico hotel no solo se duerme, sino que también hay posibilidad de vivir una experiencia fotográfica totalmente inmersiva visitando las Marvel Hero Photo Stations y los más pequeños pueden dar rienda suelta a su creatividad con un paseo por el Marvel Design Studio.