Verratti compra una isla digital en el metaverso y programa fútbol allí para este mismo año

Además de un más que notable mediocentro, Marco Verratti es un apasionado del mundo de la tecnología y en los últimos días ha sido noticia, no solo por la clara victoria del PSG ante el Real Madrid en la ida de los octavos de la Champions, sino por convertirse en el primer futbolista profesional en comprar una isla en el metaverso.

El nuevo mundo digital, una realidad paralela y virtual donde los humanos interactúan a través de avatares, va dando pasos de gigante para consolidar la última moda tecnológica y hacer que se convierta en mucho más que la ensoñación de los más poderosos del planeta. En el metaverso cada vez hay más transacciones de NFT (non-fungible token), inversiones virtuales que, por muy surrealistas y digitales que suenen a día de hoy, son realidades que pueden marcar el futuro del planeta.

Uno de los que ha decidido apostar por el metaverso es Marco Verratti. El centrocampista italiano del PSG ha adquirido una de las 25 islas digitales puestas a la venta en The Sandbox, un mundo virtual, por Exclusible, el mercado de referencia en el sector de los NFT de lujo.

Verratti, en declaraciones a Calcio Mercato, de La Gazzetta dello Sport, reconoció tener “muchas ganas de llegar primero a este objetivo, creo mucho en las nuevas tecnologías y en eso quería ser un precursor de los tiempos y un ejemplo a seguir para muchos otros. Honestamente, nunca pensé que fuera una locura. Inmediatamente creí que era una idea loca y que podía divertirme”.

El jugador italiano no quiso adelantar demasiados detalles de su adquisición virtual, aunque sí que aseguró que “claramente habrá un estadio. El primer partido en el metaverso se jugará mucho antes de lo que te imaginas, en mi opinión lo lograremos en 2022″. Y también tuvo claro con quién iría a la isla. “Iría con mi esposa. Todo esto es para ella. Luego para los amigos y fans habrá la oportunidad de visitar la isla y comprar apartamentos, pero por ahora no me dejen decir más”.

Verratti comparte vestuario en París con astros como Leo Messi o el brasileño Neymar. Sobre la reacción de sus compañeros al conocer su compra de una isla digital, el italiano comentó que “no se sorprendieron, al contrario: muchos de ellos ahora quieren participar. Ya hemos tenido experiencias similares con Neymar y Paredes, por ejemplo, comprando un Bored Ape (una colección limitada de NFT de avatares)”.