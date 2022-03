El NFT del vinilo más caro del mundo, vendido por 4 millones de dólares

El vinilo ha vuelto. Y lo ha hecho para quedarse. Se ha convertido en mucho más que una moda para ese tipo de gente, a medias moderna y a medias nostálgica, que consideraba que la música nunca se ha escuchado mejor que con una minúscula aguja navegando un surco negro. Los datos son cabezotas y no mienten. A lo largo del año pasado se vendieron más vinilos que en los últimos 30 años. Solo en Inglaterra el incremento respecto a 2020 fue del 8%, con unas ventas totales de 5 millones de discos.

En la lista de los vinilos más caros de la historia no hay sorpresa hasta, curiosamente, el primero de la clasificación. John Lennon & Yoko Ono, The Beatles y Elvis Presley son los protagonistas de los puestos más destacados de la lista, pero el número 1, el vinilo vendido por más dinero a lo largo de la historia, responde al título de Once Upon A Time in Shaolin. Sus autores, los componentes del grupo norteamericano de hip-hop Wu-Tang Clan, decidieron sacar al mercado una única y exclusiva copia en vinilo de su obra y solo ese detalle ya provocó que el interés por él fuera grande.

Esta original medida se llevó a cabo en protesta por la digitalización de la industria musical y en el lote de venta se dejó claro, bajo firma de contrato, que el vinilo no iba a poder ser reproducido frente a grandes audiencias y que no estaría disponible para distribución hasta el año 2103.

De manera inesperada, el vinilo fue a parar a las manos de Martin Shkreli, que decidió pagar 2 millones de dólares por una obra completamente única y exclusiva. Eso sucedió en 2015, siete años de que Shkreli, conocido como “el rey de los fármacos” y “el hombre más odiado de Estados Unidos”, fuera condenado a pagar 64 millones de dólares por manipular el precio de un medicamento. Este millonario de origen albanés ya había sido castigado con siete años de cárcel por estafar a un grupo de inversores.

Pero la curiosa historia del vinilo más caro de la historia no acaba ahí, ya que a finales del año pasado vio cómo su NFT (non-fungible-tokens) se vendía por 4 millones de dólares. El archivo digital de Once Upon A Time in Shaolin se convertía, así, en otro objeto de indudable atractivo para los coleccionistas más tecnológicos.